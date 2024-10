Costume din filme celebre, scoase la licitație. Recuzită din Star Wars, cel mai scump obiect scos la vânzare

Peste 1.800 de obiecte vor fi vândute în cadrul licitației Propstore, inclusiv casca, care a apărut într-o scenă celebră din „A New Hope”, notează The Independent

Printre alte obiecte importante ale vânzării se numără costumul de liliac al lui Michael Keaton din filmul „Batman Returns” din 1992, care se estimează că va fi vândut între 100.000 și 200.000 de lire sterline. Cu aceeași estimare este listată și o cască purtată de Russell Crowe în filmul „Gladiatorul” al lui Ridley Scott din 2000.

Printre alte obiecte de recuzită din filme celebre scoase la vânzare în această licitație se numără costumul lui Marc Antoniu pentru bătălia de la Actium, purtat de Richard Burton, în „Cleopatra” (1963), care are un preț de vânzare estimat între 25.000 și 50.000 de lire sterline, și coiful lui Ahile din „Troia” (2004), purtat de Brad Pitt, care ar putea ajunge până la 16.000 de lire sterline.

Alte obiecte din filme celebre scoase la vânzare

În plus, afișul pictat manual de Robert McGinnis pentru filmul James Bond din 1971: „Diamantele sunt pentru totdeauna” ar putea fi vândut pentru o sumă cuprinsă între 150.000 și 300.000 de lire sterline, în timp ce jacheta lui Marty McFly din „Back To The Future Part II” (1989) ar putea ajunge până la 120.000 de lire sterline.

Un alt punct de atracție este pălăria căpitanului Jack Sparrow, purtată de Johnny Depp în filmul „Pirații din Caraibe: La capătul lumii” (2007), estimată între 10.000 și 20.000 de lire sterline.

Alte obiecte de recuzită provin din filme precum „Saving Private Ryan” (1998), „The Golden Voyage Of Sinbad” (1973), „The Princess Bride” (1987), „Mad Max: Fury Road” (2015), „The Thing” (1982), „Bridget Jones's Diary” (2001) și „The Good, The Bad And The Ugly” (1966).

„În urma licitației noastre live de obiecte de divertisment din Los Angeles din luna august, unde pălăria lui Indiana Jones a atins un record de 630.000 de dolari (481.000 de lire sterline), suntem încântați să anunțăm vânzarea noastră din Marea Britanie. Acest eveniment va cuprinde obiecte cu adevărat remarcabile de la legende ale cinematografiei, inclusiv excepționala colecție Ray Harryhausen, cu loturi din arhiva privată a animatorului”, explică Stephen Lane, fondator și director executiv al casei de licitații Propstore.

