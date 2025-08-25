FOTO. Till Lindemann, solistul trupei ”Rammstein”, la Spitalul Clinic de Psihiatrie din Chișinău. Comunicatul instituției

Stiri Mondene
25-08-2025 | 15:18
Till Lindemann
Getty

Till Lindemann, solistul trupei ”Rammstein”, a fost prezent la Spitalul Clinic de Psihiatrie din Chișinău, a anunțat această instituție într-un comunicat de presă.

autor
Cristian Matei

Conform sursei citate, Spitalul Clinic de Psihiatrie din Chișinău a avut ”un privilegiu” de a deschide porțile pentru ”un proiect artistic internațional unic”, realizat de Till Lindemann.

Instituția din Chișinău a mai precizat că filmările au avut loc în condiții de siguranță, respectând toate normele instituționale, ”demonstrând că arta și responsabilitatea pot coexista armonios”.

Mesajul complet al Spitalul Clinic de Psihiatrie din Chișinău:

”O premieră artistică la IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie:

Citește și
Aapo The Angus Rautio, air guitar
Titlul mondial la air guitar a revenit în Finlanda după 25 de ani. ''The Angus'' și chitara lui imaginară, show electrizant

Instituţia noastră a avut un privilegiu de a deschide porțile pentru un proiect artistic internațional unic, realizat de Till Lindemann, solistul legendar al trupei Rammstein.

Filmările au avut loc în condiții de siguranță, respectând toate normele instituționale, demonstrând că arta și responsabilitatea pot coexista armonios.

O dovadă că IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie nu este doar un spațiu al profesionalismului medical, ci și un loc deschis pentru cultură și creativitate.

Poza realizată în incinta Casei de Cultură”.

Till Lindemann, în turneu în Europa

Till Lindemann va susține un concert la București, în 4 decembrie 2025, eveniment care va avea loc la Romexpo.

Biletele au prețuri începând de la 299 lei si sunt împărțite în 3 categorii: Front stage, GA standing și VIP 1st Floor.

Concertul de la București este adresat exclusiv persoanelor cu vârsta peste 18 ani!

”Nicio persoană sub vârsta de 18 ani nu are acces la spectacol. Fără excepții: nici daca sunt însoțite de un adult.”, au transmis organizatorii evenimentului.

Turneul său, ”Meine Welt”, are loc în 17 țări din Europa.

Scandal în sânul bisericii. Doi preoți opriți de la slujire după ce au fost filmați dansând la bară și s-ar fi drogat

Sursa: Pro TV

Etichete: Chisinau, Rammstein,

Dată publicare: 25-08-2025 14:56

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Citește și...
Titlul mondial la air guitar a revenit în Finlanda după 25 de ani. ''The Angus'' și chitara lui imaginară, show electrizant
Stiri Mondene
Titlul mondial la air guitar a revenit în Finlanda după 25 de ani. ''The Angus'' și chitara lui imaginară, show electrizant

Campionatul Mondial de Air Guitar 2025, o competiţie insolită desfăşurată în oraşul finlandez Oulu, a fost câştigat de rezidentul local Aapo ''The Angus'' Rautio, au anunţat organizatorii vineri seară, potrivit DPA.

Primele imagini din sezonul 5 al serialului „Emily in Paris”. Ținutele impresionante purtate de Lily Collins. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Primele imagini din sezonul 5 al serialului „Emily in Paris”. Ținutele impresionante purtate de Lily Collins. GALERIE FOTO

Primele imagini din sezonul 5 al serialului „Emily in Paris”, cu Lily Collins în rolul principal, precum și o nouă locație de filmare, au fost dezvăluite. Toate episoadele din Emily in Paris: Sezonul 5 vor fi lansate pe 18 decembrie.

Serena Williams dezvăluie cum a slăbit. „Pur şi simplu nu reuşeam să ajung la greutatea ideală”. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Serena Williams dezvăluie cum a slăbit. „Pur şi simplu nu reuşeam să ajung la greutatea ideală”. GALERIE FOTO

Campioana de tenis Serena Williams a declarat joi că ia medicamente pentru slăbit, după ce a încercat fără succes să piardă în greutate prin dietă și exerciții fizice, după nașterea celor două fiice ale sale, Olympia și Adira, relatează NBC News.

Recomandări
PSD-ului i-a trecut supărarea pentru funeraliile lui Iliescu și revine la ședințele coaliției. Grindeanu: Vorbim de restanțe
Stiri Politice
PSD-ului i-a trecut supărarea pentru funeraliile lui Iliescu și revine la ședințele coaliției. Grindeanu: Vorbim de restanțe

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni că PSD a votat în unanimitate, în şedinţă, să revină la şedinţele coaliţiei pentru a discuta exclusiv despre restanţele pe care le au în Pachetul 2 de măsuri pentru redresarea economică a țării.

Schimbările la pensiile private, explicate de un expert: „În timp ce ești plătit lunar, suma rămasă poate să-ți aducă profit”
iBani
Schimbările la pensiile private, explicate de un expert: „În timp ce ești plătit lunar, suma rămasă poate să-ți aducă profit”

Legea privind pensiile private, adoptată la finalul săptămânii trecute de Guvern, elimină complet posibilitatea de a retrage toți banii acumulați în cont la vârsta pensionării.

CFR Călători a fost anunțată de CFR SA că îi oprește trenurile. Reacția companiei:„Impedimentele au fost depășite”
Stiri Economice
CFR Călători a fost anunțată de CFR SA că îi oprește trenurile. Reacția companiei:„Impedimentele au fost depășite”

CFR Călători, amenințată cu oprirea activității din cauza datoriei de 8,2 milioane de euro, își poate continua circulația după remedierea situației în urma unei întâlniri la sediul Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF).

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 25 August 2025

47:33

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12