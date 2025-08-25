FOTO. Till Lindemann, solistul trupei ”Rammstein”, la Spitalul Clinic de Psihiatrie din Chișinău. Comunicatul instituției

Till Lindemann, solistul trupei ”Rammstein”, a fost prezent la Spitalul Clinic de Psihiatrie din Chișinău, a anunțat această instituție într-un comunicat de presă.

Conform sursei citate, Spitalul Clinic de Psihiatrie din Chișinău a avut ”un privilegiu” de a deschide porțile pentru ”un proiect artistic internațional unic”, realizat de Till Lindemann.

Instituția din Chișinău a mai precizat că filmările au avut loc în condiții de siguranță, respectând toate normele instituționale, ”demonstrând că arta și responsabilitatea pot coexista armonios”.

Mesajul complet al Spitalul Clinic de Psihiatrie din Chișinău:

”O premieră artistică la IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie:

Instituţia noastră a avut un privilegiu de a deschide porțile pentru un proiect artistic internațional unic, realizat de Till Lindemann, solistul legendar al trupei Rammstein.

Filmările au avut loc în condiții de siguranță, respectând toate normele instituționale, demonstrând că arta și responsabilitatea pot coexista armonios.

O dovadă că IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie nu este doar un spațiu al profesionalismului medical, ci și un loc deschis pentru cultură și creativitate.

Poza realizată în incinta Casei de Cultură”.

Till Lindemann, în turneu în Europa

Till Lindemann va susține un concert la București, în 4 decembrie 2025, eveniment care va avea loc la Romexpo.

Biletele au prețuri începând de la 299 lei si sunt împărțite în 3 categorii: Front stage, GA standing și VIP 1st Floor.

Concertul de la București este adresat exclusiv persoanelor cu vârsta peste 18 ani!

”Nicio persoană sub vârsta de 18 ani nu are acces la spectacol. Fără excepții: nici daca sunt însoțite de un adult.”, au transmis organizatorii evenimentului.

Turneul său, ”Meine Welt”, are loc în 17 țări din Europa.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













