Sophie, ducesa de Edinburgh, marchează împlinirea a 60 de ani cu un nou portret

În fotografie, realizată de fotografa londoneză Christina Ebenezer la începutul acestei luni, Sophie pare relaxată şi fericită în timp ce stă la fereastră în casa ei din Surrey.

Palatul Buckingham a declarat că Sophie a fost interesată de stilul de fotografie al lui Ebenezer şi că doreşte să sprijine o femeie fotograf în ascensiune.

Sophie, soţia fratelui mai mic al regelui Charles, prinţul Edward, îşi va sărbători ziua de naştere luni, în privat, acasă, cu Ducele de Edinburg.

Fotografia, făcută la Bagshot Park, o arată pe ducesă purtând un pulover negru cu guler înalt şi o fustă crem plisată.

Profilul public al Sophiei a crescut în ultimii ani, după ce a fost considerată o figură de încredere într-o monarhie de lucru slăbită, în urma plecărilor Ducelui şi Ducesei de Sussex şi a Prinţului Andrew, precum şi a problemelor de sănătate ale Regelui şi Prinţesei de Wales.

Ea a devenit primul membru al familiei regale care a vizitat Ucraina de la începutul invaziei ruse, deplasându-se la Kiev pentru a se întâlni cu preşedintele Volodimir Zelenski şi cu Prima Doamnă Olena Zelenska în aprilie anul trecut.

