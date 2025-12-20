„Jaful secolului” – filmul românesc propus la Premiile Oscar 2026, disponibil în exclusivitate pe VOYO

Stiri Mondene
20-12-2025 | 07:17
jaful secolului - voyo

Pregătește-te pentru unul dintre cele mai așteptate filme românești ale anului - Jaful secolului, disponibil din 20 decembrie pe VOYO.  

autor
Stirileprotv

Cu Anamaria Vartolomei în rol principal, filmul spune povestea unui jaf impresionant, inspirat din fapte reale, în care trei români hotărăsc să fure tablouri în valoare de peste 20 de milioane de euro.

Dramă captivantă, cu răsturnări de situație și tensiune maximă, filmul regizat de Teodora Mihai a reprezentat propunerea oficială a României pentru o nominalizare la premiul Oscar la categoria „cel mai bun lungmetraj internaţional”.

Un jaf spectaculos, născut dintr-o poveste adevărată

România are un nou film de excepție care își propune să cucerească publicul internațional: Jaful secolului, cu Anamaria Vartolomei în rol principal, va fi disponibil în exclusivitate pe VOYO începând cu 20 decembrie. Inspirat din fapte reale, filmul spune povestea a trei români care, sătui să fie tratați ca cetățeni de mâna a doua în Țările de Jos, pun la cale un jaf impresionant.

Ginel și Natalia pleacă la muncă în Olanda, unde se reîntâlnesc cu consătenii lor, Iță și Adrian. Când Natalia este agresată într-un club, Iță îl convinge pe Ginel că au dreptul să se răzbune. Într-o lovitură perfect calculată, cei trei reușesc să fure tablouri în valoare de peste 20 de milioane de euro. Dar, așa cum orice plan mare implică riscuri, lucrurile devin rapid complicate.

Citește și
vocea romaniei
Finala Vocea României 2025 a fost câștigată de Alessia Pop din echipa lui Tudor Chirilă

Premii internaționale și recunoaștere globală

Filmul regizat de Teodora Mihai a fost recunoscut pe plan internațional: câștigător al Premiului Publicului la Shanghai International Film Festival, marele premiu la Warsaw International Film Festival, și nominalizat la Tokyo International Film Festival pentru Cel mai bun film și Cea mai bună actriță (Anamaria Vartolomei).

Cu o durată de 1h 59m și un rating 15+, Jaful secolului promite să fie un thriller românesc de referință și o propunere serioasă pentru Premiile Oscar 2026. Nu rata ocazia de a vedea acest film captivant online, exclusiv pe VOYO, începând cu 20 decembrie!

Din 20 decembrie, exclusiv pe VOYO

Din 20 decembrie, „Jaful secolului” poate fi urmărit exclusiv pe VOYO, într-o producție românească intensă, inspirată din fapte reale. Cu Anamaria Vartolomei într-un rol memorabil și regizat de Teodora Mihai, filmul este propunerea României la Premiile Oscar 2026 și unul dintre cele mai așteptate titluri românești ale anului.

Povestea care a inspirat filmul „Jaful secolului”

Filmul Jaful secolului își are rădăcinile într-unul dintre cele mai spectaculoase și controversate jafuri de artă din Europa ultimelor decenii, petrecut în noaptea de 15 spre 16 octombrie 2012, la muzeul Kunsthal din Rotterdam, Olanda. Hoții au pătruns în muzeu și au dispărut cu șapte tablouri de o valoare enormă, semnate de artiști precum Pablo Picasso, Claude Monet, Henri Matisse, Paul Gauguin, Meyer de Haan și Lucian Freud.

Ancheta autorităților olandeze a scos rapid la iveală un detaliu care avea să atragă atenția presei internaționale: suspecții principali erau români. Grupul, condus de Radu Dogaru, provenea din județul Tulcea, din satul Carcaliu, și trăia la acea vreme în Olanda. Jaful a fost atent planificat și executat cu o precizie care a uimit anchetatorii, dar ceea ce a urmat a transformat cazul într-un mister de proporții.

După arestarea suspecților și condamnările ulterioare, tablourile nu au mai fost recuperate niciodată. Una dintre cele mai șocante ipoteze apărute în timpul procesului a fost aceea că mama unuia dintre hoți ar fi ars operele de artă într-o sobă, încercând să distrugă probele, conform The Guardian. Până astăzi, soarta exactă a tablourilor rămâne necunoscută, iar ele figurează în continuare pe lista internațională a operelor de artă dispărute.

Regizoarea Teodora Mihai nu își propune, prin Jaful secolului, o reconstituire fidelă a jafului de la Kunsthal, ci o explorare cinematografică a contextului uman din spatele acestui act extrem. Filmul mută accentul de pe fapta penală pe motivațiile personajelor: români plecați la muncă în străinătate, confruntați cu discriminare, umilință și sentimentul că sunt cetățeni de mâna a doua. Din această frustrare se naște ideea jafului – nu doar ca infracțiune, ci ca gest disperat de revendicare a demnității.

Inspirat din realitate, dar construit ca dramă cinematografică, Jaful secolului transformă un caz celebru într-o poveste despre identitate, limite morale și prețul deciziilor radicale, oferind publicului o perspectivă profund umană asupra unui jaf care a șocat Europa.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: voyo, jaful secolului,

Dată publicare: 20-12-2025 07:17

Articol recomandat de sport.ro
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Citește și...
Finala Vocea României 2025 a fost câștigată de Alessia Pop din echipa lui Tudor Chirilă
Stiri Mondene
Finala Vocea României 2025 a fost câștigată de Alessia Pop din echipa lui Tudor Chirilă

Marea Finală Vocea României sezonul 13 a avut loc vineri, 19 decembrie, iar marele premiu de 100.000 de euro a fost câștigat de Alessia Pop, din echipa lui Tudor Chirilă.

Brad Pitt câștigă o etapă majoră în procesul Miraval împotriva fostei soții, Angelina Jolie
Stiri Mondene
Brad Pitt câștigă o etapă majoră în procesul Miraval împotriva fostei soții, Angelina Jolie

Brad Pitt a obținut o nouă victorie procedurală în disputa juridică privind crama sa cu fosta soție, Angelina Jolie, o etapă importantă într-un conflict legal care durează de mai mulți ani.

Melania Trump lansează un documentar despre întoarcerea sa la Casa Albă
Stiri Mondene
Melania Trump lansează un documentar despre întoarcerea sa la Casa Albă

Melania Trump își lansează pe 30 ianuarie documentarul realizat cu Amazon MGM, care surprinde 20 de zile înaintea revenirii sale la Casa Albă, oferind o rară privire asupra vieții și rolului ei public.

Recomandări
”Aceasta este suma de bani europeni pe care o așteptăm să intre în contul României”. Anunțul ministrului Proiectelor Europene
Stiri Economice
”Aceasta este suma de bani europeni pe care o așteptăm să intre în contul României”. Anunțul ministrului Proiectelor Europene

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat că a fost depusă cea de-a patra cerere de plată din PNRR, în valoare de peste 2.62 miliarde de euro.  

Atac rusesc cu rachetă balistică în Odesa. Șapte persoane au murit, iar 15 au fost rănite în zona portuară
Stiri externe
Atac rusesc cu rachetă balistică în Odesa. Șapte persoane au murit, iar 15 au fost rănite în zona portuară

Un atac lansat de Rusia cu o rachetă balistică a făcut şapte morţi şi 15 răniţi în regiunea ucraineană Odesa, la Marea Neagră, a anunţat vineri guvernatorul local, adăugând că atacul a vizat infrastructurile portuare, notează AFP.

 

Un fost prinț apare într-o fotografie controversată în dosarele Epstein. Documentele publicate stârnesc reacții dure
Stiri externe
Un fost prinț apare într-o fotografie controversată în dosarele Epstein. Documentele publicate stârnesc reacții dure

Andrew Mountbatten-Windsor pare să fie surprins într-o fotografie întins peste picioarele a cinci persoane, cu capul aproape de poala unei femei, în cel mai recent set de documente publicate în legătură cu pedofilul Jeffrey Epstein.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 19 Decembrie 2025

52:24

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Decembrie 2025

01:50:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
18 Decembrie 2025

01:34:39

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28