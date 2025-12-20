„Jaful secolului” – filmul românesc propus la Premiile Oscar 2026, disponibil în exclusivitate pe VOYO

Pregătește-te pentru unul dintre cele mai așteptate filme românești ale anului - Jaful secolului, disponibil din 20 decembrie pe VOYO.

Cu Anamaria Vartolomei în rol principal, filmul spune povestea unui jaf impresionant, inspirat din fapte reale, în care trei români hotărăsc să fure tablouri în valoare de peste 20 de milioane de euro.

Dramă captivantă, cu răsturnări de situație și tensiune maximă, filmul regizat de Teodora Mihai a reprezentat propunerea oficială a României pentru o nominalizare la premiul Oscar la categoria „cel mai bun lungmetraj internaţional”.

Un jaf spectaculos, născut dintr-o poveste adevărată

România are un nou film de excepție care își propune să cucerească publicul internațional: Jaful secolului, cu Anamaria Vartolomei în rol principal, va fi disponibil în exclusivitate pe VOYO începând cu 20 decembrie. Inspirat din fapte reale, filmul spune povestea a trei români care, sătui să fie tratați ca cetățeni de mâna a doua în Țările de Jos, pun la cale un jaf impresionant.

Ginel și Natalia pleacă la muncă în Olanda, unde se reîntâlnesc cu consătenii lor, Iță și Adrian. Când Natalia este agresată într-un club, Iță îl convinge pe Ginel că au dreptul să se răzbune. Într-o lovitură perfect calculată, cei trei reușesc să fure tablouri în valoare de peste 20 de milioane de euro. Dar, așa cum orice plan mare implică riscuri, lucrurile devin rapid complicate.

Premii internaționale și recunoaștere globală

Filmul regizat de Teodora Mihai a fost recunoscut pe plan internațional: câștigător al Premiului Publicului la Shanghai International Film Festival, marele premiu la Warsaw International Film Festival, și nominalizat la Tokyo International Film Festival pentru Cel mai bun film și Cea mai bună actriță (Anamaria Vartolomei).

Cu o durată de 1h 59m și un rating 15+, Jaful secolului promite să fie un thriller românesc de referință și o propunere serioasă pentru Premiile Oscar 2026. Nu rata ocazia de a vedea acest film captivant online, exclusiv pe VOYO, începând cu 20 decembrie!

Din 20 decembrie, exclusiv pe VOYO

Din 20 decembrie, „Jaful secolului” poate fi urmărit exclusiv pe VOYO, într-o producție românească intensă, inspirată din fapte reale. Cu Anamaria Vartolomei într-un rol memorabil și regizat de Teodora Mihai, filmul este propunerea României la Premiile Oscar 2026 și unul dintre cele mai așteptate titluri românești ale anului.

Povestea care a inspirat filmul „Jaful secolului”

Filmul Jaful secolului își are rădăcinile într-unul dintre cele mai spectaculoase și controversate jafuri de artă din Europa ultimelor decenii, petrecut în noaptea de 15 spre 16 octombrie 2012, la muzeul Kunsthal din Rotterdam, Olanda. Hoții au pătruns în muzeu și au dispărut cu șapte tablouri de o valoare enormă, semnate de artiști precum Pablo Picasso, Claude Monet, Henri Matisse, Paul Gauguin, Meyer de Haan și Lucian Freud.

Ancheta autorităților olandeze a scos rapid la iveală un detaliu care avea să atragă atenția presei internaționale: suspecții principali erau români. Grupul, condus de Radu Dogaru, provenea din județul Tulcea, din satul Carcaliu, și trăia la acea vreme în Olanda. Jaful a fost atent planificat și executat cu o precizie care a uimit anchetatorii, dar ceea ce a urmat a transformat cazul într-un mister de proporții.

După arestarea suspecților și condamnările ulterioare, tablourile nu au mai fost recuperate niciodată. Una dintre cele mai șocante ipoteze apărute în timpul procesului a fost aceea că mama unuia dintre hoți ar fi ars operele de artă într-o sobă, încercând să distrugă probele, conform The Guardian. Până astăzi, soarta exactă a tablourilor rămâne necunoscută, iar ele figurează în continuare pe lista internațională a operelor de artă dispărute.

Regizoarea Teodora Mihai nu își propune, prin Jaful secolului, o reconstituire fidelă a jafului de la Kunsthal, ci o explorare cinematografică a contextului uman din spatele acestui act extrem. Filmul mută accentul de pe fapta penală pe motivațiile personajelor: români plecați la muncă în străinătate, confruntați cu discriminare, umilință și sentimentul că sunt cetățeni de mâna a doua. Din această frustrare se naște ideea jafului – nu doar ca infracțiune, ci ca gest disperat de revendicare a demnității.

Inspirat din realitate, dar construit ca dramă cinematografică, Jaful secolului transformă un caz celebru într-o poveste despre identitate, limite morale și prețul deciziilor radicale, oferind publicului o perspectivă profund umană asupra unui jaf care a șocat Europa.

