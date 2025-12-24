Extratereștrii vor fi descoperiți în următorii 50 de ani, dar nu vor arăta ca cei din filme, spune un om de știință

extraterestrii
Shutterstock

Un important expert britanic în domeniul spațiului este convins că omenirea va întâlni viață extraterestră în următoarele cinci decenii – însă avertizează că aceasta ar putea să nu arate mai spectaculos decât un „mâl cenușiu”.  

Vlad Dobrea

Dame Maggie Aderin-Pocock, de la Departamentul de Fizică și Astronomie al University College London, estimează că o „detecție pozitivă” a vieții dincolo de planeta noastră ar putea avea loc până în anul 2075.

Cu toate acestea, pasionații de astronomie care speră la ceva asemănător creaturii îndrăgite din filmul clasic din 1982 al lui Steven Spielberg, E.T. Extraterestrul, ar putea fi profund dezamăgiți, scrie Mirror.co.uk. 

Ea consideră că este „cel mai probabil” ca extratereștrii să semene mai degrabă cu o substanță lipsită de culoare, asemănătoare unei mase vâscoase, relatează Daily Star. Cu toate acestea, rămâne optimistă că oamenii ar putea întâlni și o specie extrem de avansată, cu tehnologii de comunicare superioare.

Specialista a făcut aceste declarații în timp ce se pregătea să prezinte ediția din acest an a prestigioaselor Royal Institution Christmas Lectures – cele mai importante prelegeri publice de știință din Marea Britanie – care vor explora mistere fundamentale ale cercetării spațiale.

Optimismul său se bazează pe ceea ce ea numește un „joc al numerelor” – ecuația Drake. „În întregul univers există aproximativ 200 de miliarde de galaxii”, a spus Dame Maggie.

„Deși anumite condiții au fost necesare pentru ca viața să apară aici, pe Pământ, și acesta este singurul exemplu de viață pe care îl cunoaștem, sunt absolut convinsă că există viață și în altă parte. Cu atât de multe stele și atât de multe planete, de ce ar apărea viața doar aici?”

Galaxia noastră adăpostește aproximativ 300 de miliarde de stele, fiecare comparabilă cu Soarele nostru, iar în jurul acestora sunt descoperite tot mai multe planete. Dame Maggie a dezvăluit că au existat „indicii tentante” privind posibila existență a vieții pe aceste lumi îndepărtate – în special pe exoplaneta K218b, aflată la 124 de ani-lumină de Pământ.

Cercetătorii au identificat la începutul acestui an molecule în atmosfera planetei care pot supraviețui doar dacă există o formă de viață. Oamenii de știință au salutat descoperirea drept cea mai promițătoare dovadă de până acum a existenței vieții dincolo de Sistemul Solar, sugerând că planeta ar putea fi acoperită de oceane și populată de organisme vii.

