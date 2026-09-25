Sunt ajutate de tehnică militară, inclusiv sisteme fără pilot.

Transportoare blindate, ambarcațiuni militare și drone au fost mobilizate în zona Razelm - Sinoe din județul Tulcea pentru acest exercițiu. Peste 200 de militari din România, Spania și Statele Unite se antrenează acolo.

Hervas, militar spaniol: „Am desfășurat un exercițiu tactic împreună cu militarii români. Am stabilit împreună poziții ofensive”.

Navarro, militar spaniol: „Pentru noi, acest exercițiu a fost unul ușor, pentru că infanteriștii marini sunt pregătiți pentru orice situație posibilă”.

Claudiu Vișan, comandantul Regimentului 307 Infanterie Marină: „Încercăm să acoperim toată zona noastră de operații, tot ce înseamnă zona lagunară, zona costieră”.

Sunt simulate diferite situații cu care militarii s-ar putea confrunta într-o operațiune reală. De la supravegherea căilor de comunicații fluviale și protejarea infrastructurii critice, până la blocarea și neutralizarea unui posibil desant.

Un rol important îl au sistemele fără pilot.

Cristina Otoman, Regimentul 307 Infanterie Marină: „Scurtează foarte mult din munca pe care probabil ar realiza-o un pluton. În cinci minute putem supraveghea o arie extrem de mare”.

Exercițiul Heracleea 26 are loc, până pe 30 septembrie, în mai multe raioane de instrucție - printre care Enisala, Visterna, Insula Grădiștea și poligonul Babadag.