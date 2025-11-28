Sharon și Kelly Osbourne, prima apariție publică după moartea lui Ozzy. FOTO

Sharon și Kelly Osbourne au ieșit împreună pentru prima dată de la moartea lui Ozzy Osbourne, afișând zâmbete și ținându-se de mână la un eveniment strălucitor din Londra.

Duo-ul mamă-fiică a participat la un cocktail special găzduit de creatoarea de modă Rebecca Vallance, marcând o revenire emoționantă în lumina reflectoarelor, la patru luni după ce artistul din Black Sabbath a murit pe 22 iulie, la vârsta de 76 de ani, potrivit Enstarz.

Sharon, în vârstă de 73 de ani, a purtat o rochie lungă, cu mâneci lungi, din paiete vișinii, accesorizată cu un clutch negru și cercei lungi argintii, potrivit Parade.

Sharon and Kelly Osbourne make first red carpet appearance since Ozzy’s heartbreaking death https://t.co/jITWnnNsNb pic.twitter.com/IJnF3MDA9q — Page Six (@PageSix) November 27, 2025

Kelly, 41 de ani, a impresionat într-o rochie roz pal, împodobită cu pietre strălucitoare. Părul blond era prins într-un coc șic, iar accesoriile au fost simple – cercei rotunzi cu diamante.

Logodnicul lui Kelly, Sid Wilson de la Slipknot, a fost de asemenea prezent alături de familie.

Kelly a împărtășit câteva instantanee ale serii pe Instagram, scriind: „M-am distrat de minune alături de mama și Rebecca Vallance Gasan. Nu am mai purtat niciodată o astfel de rochie. M-a scos din zona mea de confort. Cred că mama a arătat superb și a fost atât de plăcut să o văd bucurându-se puțin.”

Kelly Osbourne își ajută mama să facă față durerii

Kelly a dezvăluit recent, în The Osbournes Podcast, că a dormit în patul mamei sale timp de două luni pentru a o ajuta pe Sharon să se obișnuiască să doarmă singură.

Potrivit PageSix, Kelly a descris diminețile ca fiind deosebit de grele, povestind: „Mă trezesc și, în primele trei secunde, mă simt normală. Apoi îmi amintesc totul. Diminețile sunt cele mai dificile pentru mine... Îmi petreceam cel mai mult timp cu tata dimineața.”

În ciuda durerii, apariția pe covorul roșu a evidențiat legătura puternică dintre mamă și fiică.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













