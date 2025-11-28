Sharon și Kelly Osbourne, prima apariție publică după moartea lui Ozzy. FOTO

Stiri Mondene
28-11-2025 | 11:41
sharon osbourne
Getty

Sharon și Kelly Osbourne au ieșit împreună pentru prima dată de la moartea lui Ozzy Osbourne, afișând zâmbete și ținându-se de mână la un eveniment strălucitor din Londra.

autor
Ioana Andreescu

Duo-ul mamă-fiică a participat la un cocktail special găzduit de creatoarea de modă Rebecca Vallance, marcând o revenire emoționantă în lumina reflectoarelor, la patru luni după ce artistul din Black Sabbath a murit pe 22 iulie, la vârsta de 76 de ani, potrivit Enstarz.

Sharon, în vârstă de 73 de ani, a purtat o rochie lungă, cu mâneci lungi, din paiete vișinii, accesorizată cu un clutch negru și cercei lungi argintii, potrivit Parade.

Kelly, 41 de ani, a impresionat într-o rochie roz pal, împodobită cu pietre strălucitoare. Părul blond era prins într-un coc șic, iar accesoriile au fost simple – cercei rotunzi cu diamante.

Citește și
Kelly Osbourne
Kelly Osbourne, primul mesaj de la moartea tatălui său: „Mă simt nefericită”

Logodnicul lui Kelly, Sid Wilson de la Slipknot, a fost de asemenea prezent alături de familie.

Kelly a împărtășit câteva instantanee ale serii pe Instagram, scriind: „M-am distrat de minune alături de mama și Rebecca Vallance Gasan. Nu am mai purtat niciodată o astfel de rochie. M-a scos din zona mea de confort. Cred că mama a arătat superb și a fost atât de plăcut să o văd bucurându-se puțin.”

Kelly Osbourne își ajută mama să facă față durerii

Kelly a dezvăluit recent, în The Osbournes Podcast, că a dormit în patul mamei sale timp de două luni pentru a o ajuta pe Sharon să se obișnuiască să doarmă singură.

Potrivit PageSix, Kelly a descris diminețile ca fiind deosebit de grele, povestind: „Mă trezesc și, în primele trei secunde, mă simt normală. Apoi îmi amintesc totul. Diminețile sunt cele mai dificile pentru mine... Îmi petreceam cel mai mult timp cu tata dimineața.”

În ciuda durerii, apariția pe covorul roșu a evidențiat legătura puternică dintre mamă și fiică.

94 de oameni au murit în incendiu care a devastat blocurile turn din Hong Kong. „Este un dezastru”

Sursa: Enstarz

Etichete: Sharon Osbourne, Kelly Osbourne,

Dată publicare: 28-11-2025 11:13

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cine este Ami Colhon, iubita lui Valentin Mihăilă. Blondina duce o viață foarte activă
GALERIE FOTO Cine este Ami Colhon, iubita lui Valentin Mihăilă. Blondina duce o viață foarte activă
Citește și...
Sharon și Kelly Osbourne, copleșite de durere la cortegiul lui Ozzy Osbourne. Mii de fani i-au adus un ultim omagiu | FOTO
Stiri Mondene
Sharon și Kelly Osbourne, copleșite de durere la cortegiul lui Ozzy Osbourne. Mii de fani i-au adus un ultim omagiu | FOTO

Mii de persoane s-au adunat miercuri la Birmingham pentru cortegiul funerar al lui Ozzy Osbourne, care a murit pe 22 iulie, la vârsta de 76 de ani. Ceremonia de înmormântare va fi privată, transmite AFP.

Kelly Osbourne, primul mesaj de la moartea tatălui său: „Mă simt nefericită”
Stiri Mondene
Kelly Osbourne, primul mesaj de la moartea tatălui său: „Mă simt nefericită”

La începutul acestei săptămâni, legenda rock 'n roll Ozzy Osbourne, solistul trupei Black Sabbath, a murit la vârsta de 76 de ani, la doar câteva săptămâni după un concert de adio.

Kelly Osbourne a fost cerută în căsătorie în timpul ultimului concert susținut de tatăl său. Reacția lui Ozzy Osbourne
Stiri Mondene
Kelly Osbourne a fost cerută în căsătorie în timpul ultimului concert susținut de tatăl său. Reacția lui Ozzy Osbourne

Partenerul lui Kelly Osbourne, Sid Wilson, a surprins-o pe vedetă cerând-o în căsătorie în culise, sâmbătă seara, la ultimul concert al lui Ozzy Osbourne.

Recomandări
Ilie Bolojan a prezentat situația deficitului bugetar după 10 luni: Încasările nete din TVA au crescut cu 9,2% față de 2024
Stiri Economice
Ilie Bolojan a prezentat situația deficitului bugetar după 10 luni: Încasările nete din TVA au crescut cu 9,2% față de 2024

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că din execuţia bugetară pe primele 10 luni ale anului reiese că „deficitul scade, iar încasările din TVA cresc constant".

Avertizare meteo de vreme severă în aproape toată țara, până duminică. Se anunță ploi, lapoviță și ninsoare. HARTĂ
Vremea
Avertizare meteo de vreme severă în aproape toată țara, până duminică. Se anunță ploi, lapoviță și ninsoare. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri o informare meteorologică de vreme severă și o avertizare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabile în mai multe județe din România.

128 de oameni au murit în incendiul care a devastat blocurile turn din Hong Kong. „Este un dezastru”. GALERIE FOTO & VIDEO
Stiri externe
128 de oameni au murit în incendiul care a devastat blocurile turn din Hong Kong. „Este un dezastru”. GALERIE FOTO & VIDEO

Crește bilanțul victimelor după incendiul care a cuprins 7 blocuri din Hong Kong. Până acum au fost anunțați 128 de decedați. Iar mai bine de 270 de oameni sunt în continuare dați dispăruți. Între timp, flăcările uriașe au fost stinse, după 30 de ore.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 27 Noiembrie 2025

44:25

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 27 Noiembrie 2025

01:33:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Noiembrie 2025

01:48:36

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28