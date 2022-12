Shania Twain și-a micșorat sânii ca să scape de agresiunea sexuală din partea tatălui vitreg. Mărturisiri triste din viața ei

„Mă ascundeam și îmi aplatizam sânii. Purtam sutiene care erau prea mici, îmi puneam două în același timp, le lăsam în jos până nu mai exista nimic feminin la mine. Mă făcea să trec neobservată. Pentru că, o Doamne, a fost teribil - nu ți-ai fi dorit să fii fată în casa mea”, a povestit ea pentru Time.

Starul country, care mai are patru frați, a crescut în Ontario, Canada, alături de mama ei Sharon și de tatăl vitreg, Jerry Twain.

Artista a povestit că lupta împotriva tatălui vitreg, la un moment dat folosind un scaun în timpul unei altercații.

„Cred că era furie, nu curaj. Și mi-a luat mult timp să știu să-mi controlez nervii. Nu vrei să fii cineva care mă atacă pe stradă. Pentru că ți-aș rupe capul dacă aș avea ocazia”, a spus ea.

Iar tranziția la viața de adult a fost mult mai complicată.

„Apoi intri în societate și ești fată și ai parte de lucruri neplăcute, dar normale, care te întăresc. Și te gândești: Oh, cred că e nasol să fii fată. Oh, este atât de nasol să ai sâni. Îmi era rușine că sunt fată”, a mai spus ea.

Când tatăl Shaniei a fost ucis într-un accident de mașină, pe când ea avea 22 de ani, artista a mărturisit că s-a simțit mai în siguranță. În timp ce popularitatea ei creștea, Shania nu a reușit să-și îmbunătățească „relația” cu propriul corp, iar așteptările de la femeile din lumea muzicii continuau să o facă să se simtă „exploatată”.

„Brusc era ceva de genul: care este problema ta? Știi că ești femeie și că ai acest corp frumos? Ceea ce era obișnuit pentru alții, era înfricoșător pentru mine. M-am simțit exploatată, dar nu aveam de ales”, a spus ea.

Deși începuse să fie cunoscută pentru hituri precum „Man! I feel like a woman”, Shania a mărturisit că încă întâmpina probleme în a-și îmbrățișa feminitatea.

„A trebuit să joc rolul cântăreței strălucitoare, trebuia să fiu mai feminină, mai deschisă. Și să învăț cum să nu fiu atinsă sau violată din ochi de alții și să mă simt degradată”, a mai spus ea.

Într-un final, după ce a trecut de 20 de ani, Shania a început să aibă mai multă încredere în ea și cum să-și folosească încrederea pentru a se proteja.

„Pe când aveam semnate contracte eram genul de femeie care... când intram într-o cameră nici nu voiai să vii lângă mine. Era clar din limbajul corpului. Și cred că fetele tinere ar trebui să învețe să emane această încredere”.

Într-un final, Shania și-a acceptat corpul: „Mă bucur că am scăpat de această gândire, să nu vreau să fiu cine sunt. Și am atât de multă încredere. Acum că am descoperit că este bine să fii fată”.

Sursa: toofab.com Etichete: , , Dată publicare: 07-12-2022 21:24