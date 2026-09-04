Cu o istorie remarcabilă și momente care au reușit să ajungă la inimile celor de acasă, unul dintre cele mai iubite show-uri revine în această seară, de la 20:30, cu un sezon spectaculos, concurenți cu voci uimitoare și surprize pe măsură! De 14 ani, Vocea României se aude la PRO TV și pe VOYO, iar în acest sezon... se aude cine ești!

„Începem audițiile pe nevăzute cu vești excelente – am păstrat temutul buton SUPERBLOK, dar și butonul MUTE – care lasă fără glas adversarii, reducându-i la tăcere. Avem totodată o noutate absolută: butonul „a doua șansă”, iar fiecare antrenor îl poate folosi o singură dată! Și încă ceva: în premieră absolută! Am și eu o armă secretă, dar... dacă e secretă, așa să rămână până la momentul oportun!”, va spune Pavel Bartoș.

Cu toți așii din mânecă, pentru antrenori tot vor fi momente în care vor simți că nu au suficiente arme pentru a se lupta pentru vocile uriașe care vor urca pe scenă! „Nu mă gândeam în viața mea că o să aud această piesă în halul ăsta! Mi se pare extraordinar! Nu știu dacă realizați ce ați făcut în seara asta. E un exemplu pentru generații care vor veni. Eu nu știu dacă mai pot să mai aud vreodată piesa asta așa cum e ea cântată simplu. Mi-aș dori foarte tare să te am la mine în echipă. Ai găsit calea spre inima mea”, îi va spune Smiley unui concurent.

Nici Irina Rimes nu se va lăsa mai prejos și va avea o pledoarie care îi va lăsa pe toți fără cuvinte: „Anul ăsta e ultimul meu an la Vocea României. Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul (...) M-am gândit că este un moment oportun să o spun și față de public, și față de colegii mei. Și fiind ultimul meu an, nu-mi permit să scap o voce bună”. Motivul antrenoarei de a renunța la scaunul de la Vocea României îl vom afla în doar câteva ore.

Diseară, de la 20:30, o țară întreagă își va găsi VOCEA, așa că nu ratați sezonul 14 Vocea