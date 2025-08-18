Sezonul 10 MasterChef România începe luni, 8 septembrie

MasterChef România, sezonul 10 – mai intens, mai imprevizibil și mai spectaculos ca niciodată! Din 8 septembrie, cei mai iubiți chefi revin într-un sezon încărcat de emoție, provocări și noutăți spectaculoase.

Lupta pentru cel mai râvnit titlu al bucătarilor amatori – MasterChef România 2025 – și premiul în valoare de 75.000 de euro începe luni, 8 septembrie. Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu promit să reaprindă competiția într-un sezon în care nu vor lipsi duelurile surpriză, tensiunea maximă din bucătărie și reguli noi care îi vor pune pe concurenți în fața unor decizii dificile. În premieră, audițiile aduc o nouă provocare – duelul pentru ultimul șorț al fiecărei ediții: concurenții care nu primesc un verdict clar din partea chefilor ajung în „Camera Încinsă”, unde un personaj misterios îi pregătește pentru un nou duel.

„MasterChef înseamnă emoție, pasiune și povești de viață care se scriu chiar în fața noastră. Mai e foarte puțin și începem un nou sezon, sezonul 10, care va aduce în fața telespectatorilor mulți concurenți minunați, gata să-i impresioneze pe chefi cu preparatele lor. Sunt energici, dornici să facă orice pentru a pune mâna pe mult râvnitul șorț, iar asta o să-i cucerească pe cei de acasă. Sezonul vine cu reguli noi, o ‘Cameră Încinsă’ pregătită să-i scoată din zona de confort, un duel la finalul fiecărui episod de audiții și multă adrenalină. Abia aștept să simțim, din nou, gustul competiției, din 8 septembrie, la PRO TV și pe VOYO”, a spus Gina Pistol, prezentatoarea emisiunii.

Nu ratați premiera celui mai așteptat show culinar al anului – luni, 8 septembrie. MasterChef România, doar la PRO TV și pe VOYO.

