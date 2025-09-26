Serena Williams împlinește 44 de ani. Fotografii de colecție din copilăria campioanei. GALERIE FOTO

Stiri Mondene
26-09-2025 | 16:06
Serena Williams
Profimedia

Serena Williams a împlinit 44 de ani pe 26 septembrie 2025. Ea nu a împărtășit fotografii noi anul acesta. Dar fanii și lumea sportului o onorează.

autor
Ioana Andreescu

Serena este una dintre cele mai mari jucătoare de tenis din istorie. A câștigat 23 de titluri de Grand Slam la simplu. A schimbat jocul prin puterea și stilul ei, potrivit Times of India.

Serena Williams și cariera ei legendară

Serena Williams și-a început cariera în tenis în adolescență. A câștigat primul său titlu de Grand Slam la US Open 1999, la New York. Timp de peste două decenii, a dominat terenurile din Londra, Paris, Melbourne și New York. A cucerit 23 de titluri majore la simplu, cele mai multe din Era Open. Doar Margaret Court are mai multe, cu 24.

Ultimul meci al Serenei a fost la US Open 2022. A primit ovații în picioare pe stadionul Arthur Ashe. Fanii i-au scandat numele mult timp după ce meciul s-a încheiat. Serena a spus că este „pregătită pentru o altă Serena”.

Cuvintele ei au arătat că închide un capitol și deschide altul. Cariera ei nu a fost doar despre cifre. A fost despre a doborî bariere.

Serena Williams a declarat că ia medicamente pentru slăbit

Campioana de tenis Serena Williams a declarat că ia medicamente pentru slăbit, după ce a încercat fără succes să piardă în greutate prin dietă și exerciții fizice, după nașterea celor două fiice ale sale, Olympia și Adira, relatează NBC News.

„Ca sportivă și ca persoană care a făcut totul, pur și simplu nu reușeam să ajung la greutatea ideală pentru a fi sănătoasă și, credeți-mă, am vrut să nu recurg la calea ușoară. Fac totul, în afară de alege calea ușoară”, a declarat Williams într-un interviu acordat emisiunii „TODAY”.

După ce Olympia s-a născut în 2017, ea a spus că alerga și mergea ore întregi pentru a încerca să slăbească.

„Practicam un sport profesionist și nu puteam reveni la starea în care trebuia să fiu pentru sănătatea mea, pentru greutatea mea sănătoasă, indiferent ce aș fi făcut”, a spus ea. „Întotdeauna slăbeam foarte mult, apoi rămâneam la aceeași greutate. Indiferent ce aș fi făcut, nu puteam coborî sub acea cifră.”

Sursa: Times of India

Etichete: Serena Williams, aniversare,

Dată publicare: 26-09-2025 16:06

Articol recomandat de sport.ro
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Citește și...
Serena Williams dezvăluie cum a slăbit. „Pur şi simplu nu reuşeam să ajung la greutatea ideală”. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Serena Williams dezvăluie cum a slăbit. „Pur şi simplu nu reuşeam să ajung la greutatea ideală”. GALERIE FOTO

Campioana de tenis Serena Williams a declarat joi că ia medicamente pentru slăbit, după ce a încercat fără succes să piardă în greutate prin dietă și exerciții fizice, după nașterea celor două fiice ale sale, Olympia și Adira, relatează NBC News.

Serena Williams a atras toate privirile la Super Bowl 2025. Transformarea spectaculoasă a sportivei | FOTO&VIDEO
Stiri Sport
Serena Williams a atras toate privirile la Super Bowl 2025. Transformarea spectaculoasă a sportivei | FOTO&VIDEO

Tradiționalul spectacol din pauza Super Bowl 2025 a fost susținut de artistul hip-hop Kendrick Lamar, oferind un show memorabil.

 

Transformare spectaculoasă a Serenei Williams. Medicamentul celebru care ar fi ajutat-o să slăbească | FOTO
Stiri Sport
Transformare spectaculoasă a Serenei Williams. Medicamentul celebru care ar fi ajutat-o să slăbească | FOTO

Ajunsă la 43 de ani, Serena Williams a slăbit spectaculos în ultima vreme, iar noul său look a stârnit speculaţii din partea fanilor că ar fi folosit Ozempic, relatează Daily Mail.

Recomandări
Managerul Spitalului „Sf.Maria” din Iași susţine că nu a fost identificată sursa focarului de infecţie cu bacteria Serratia
Stiri actuale
Managerul Spitalului „Sf.Maria” din Iași susţine că nu a fost identificată sursa focarului de infecţie cu bacteria Serratia

Managerul interimar al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru copii "Sf. Maria" Iaşi, dr Cătălina Ionescu, a declarat, vineri, presei, că până acum nu a fost identificată sursa focarului de infecţie cu bacteria Serratia Marcescens.

Jean Reno, interviu pentru PRO TV: “Lumea nu este într-o formă prea bună”. Care este visul neîmplinit al legendarului actor
Interviurile Stirileprotv.ro
Jean Reno, interviu pentru PRO TV: “Lumea nu este într-o formă prea bună”. Care este visul neîmplinit al legendarului actor

Jean Reno, legendarul actor din Léon, Ronin și Codul lui da Vinci, a acordat un interviu corespondentului PRO TV Diana Enache, în care vorbește deschis despre vremurile tulburi pe care le trăim, dar și despre marele său vis artistic, încă neîmplinit.

Rusia și Iran au semnat un acord de 25 de miliarde de dolari pentru construirea a patru centrale nucleare în Iran
Stiri Economice
Rusia și Iran au semnat un acord de 25 de miliarde de dolari pentru construirea a patru centrale nucleare în Iran

Iranul şi aliatul său, Rusia, au semnat un contract în valoare de 25 de miliarde de dolari pentru construirea a patru centrale nucleare în sudul Iranului, a anunţat televiziunea iraniană, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 26 Septembrie 2025

46:02

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 26 Septembrie 2025

01:44:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
25 Septembrie 2025

01:29:51

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28