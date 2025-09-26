Serena Williams împlinește 44 de ani. Fotografii de colecție din copilăria campioanei. GALERIE FOTO

Serena Williams a împlinit 44 de ani pe 26 septembrie 2025. Ea nu a împărtășit fotografii noi anul acesta. Dar fanii și lumea sportului o onorează.

Serena este una dintre cele mai mari jucătoare de tenis din istorie. A câștigat 23 de titluri de Grand Slam la simplu. A schimbat jocul prin puterea și stilul ei, potrivit Times of India.

Serena Williams și cariera ei legendară

Serena Williams și-a început cariera în tenis în adolescență. A câștigat primul său titlu de Grand Slam la US Open 1999, la New York. Timp de peste două decenii, a dominat terenurile din Londra, Paris, Melbourne și New York. A cucerit 23 de titluri majore la simplu, cele mai multe din Era Open. Doar Margaret Court are mai multe, cu 24.

Ultimul meci al Serenei a fost la US Open 2022. A primit ovații în picioare pe stadionul Arthur Ashe. Fanii i-au scandat numele mult timp după ce meciul s-a încheiat. Serena a spus că este „pregătită pentru o altă Serena”.

Cuvintele ei au arătat că închide un capitol și deschide altul. Cariera ei nu a fost doar despre cifre. A fost despre a doborî bariere.

Serena Williams a declarat că ia medicamente pentru slăbit

Campioana de tenis Serena Williams a declarat că ia medicamente pentru slăbit, după ce a încercat fără succes să piardă în greutate prin dietă și exerciții fizice, după nașterea celor două fiice ale sale, Olympia și Adira, relatează NBC News.

„Ca sportivă și ca persoană care a făcut totul, pur și simplu nu reușeam să ajung la greutatea ideală pentru a fi sănătoasă și, credeți-mă, am vrut să nu recurg la calea ușoară. Fac totul, în afară de alege calea ușoară”, a declarat Williams într-un interviu acordat emisiunii „TODAY”.

După ce Olympia s-a născut în 2017, ea a spus că alerga și mergea ore întregi pentru a încerca să slăbească.

„Practicam un sport profesionist și nu puteam reveni la starea în care trebuia să fiu pentru sănătatea mea, pentru greutatea mea sănătoasă, indiferent ce aș fi făcut”, a spus ea. „Întotdeauna slăbeam foarte mult, apoi rămâneam la aceeași greutate. Indiferent ce aș fi făcut, nu puteam coborî sub acea cifră.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













