Sean Penn a împlinit 65 de ani. Actorul rămâne un nume iconic al cinematografiei americane. GALERIE FOTO

Sean Penn a împlinit 65 de ani. Actorul rămâne un nume iconic al cinematografiei americane.

Sean Penn a împlinit duminică vârsta de 65 de ani. Actorul s-a născut la 17 august 1960, în Los Angeles, California şi este fiul mai mic al actriţei Eileen Ryan şi al regizorului, actorului şi scriitorului Leo Penn. Fratele său era actorul Chris Penn.

A apărut pentru prima dată în roluri mici în filme precum: ''Taps'' (1981) şi ''Fast Times la Ridgemont High'' (1982), potrivit CineMagia - www.cinemagia.ro. Ulterior, s-a făcut remarcat în peliculele ''The Falcon and the Snowman'' (1985) unde a jucat alături de actorul Timothy Hutton şi ''At Close Range'' (1986) unde a jucat împreună actorul Cristopher Walken.

Ascensiunea în anii '80

Filmul ''Shangai Surprise'' (1986) în care a jucat alături de diva pop Madonna, cu care a fost căsătorit în perioada 1985-1989, au atras atenţia asupra talentului său propulsându-l în roluri importante ca poliţist în ''Colors'' (1988), soldatul vietnamez din ''Casualties of War'' (1989), pentru ca în acelaşi an să-l vedem alături de Robert De Niro în comedia ''We're no Angels''.

Anii '90 au reprezentat perioada în care Sean Penn a fost cu adevărat apreciat de critici drept un actor matur, versatil şi împlinit, fiind remarcat într-o serie de filme de primă clasă.

În următorii ani actorul este remarcat de critici pentru capacitatea de a intra în pielea personajelor sale aşa cum se întâmplă în filmul ''Carlito's Way'' (1993) regizat de Brian De Palma, în rolul avocatului corupt David Kleinfeld unde apare aproape de nerecunoscut cu părul frizzy şi ochelari cu margini subţiri, sau ca prizonier condamnat la moarte care apelează la o călugăriţă interpretată de actriţa Susan Sarandon pentru a-i fi salvată viaţa, în pelicula ''Dead Man Walking'' (1995). Acesta este rolul care îi aduce prima nominalizare la Oscar.

Se remarcă apoi în rolul fratelui unui om înstărit interpretat de Michael Douglas în ''The Game'' (1997), apoi în ''The Thin Red Line'' (1998) sau în rolul muzicianului în pelicula ''Sweet and Lowdown'' (1999) în care joacă alături de Woody Allen. Acest rol i-a adus în anul 2000 nominalizarea la Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal.

Cariera de regizor

Sean Penn a regizat şi filme între care amintim: ''The Indian Runner'' (1991), despre doi fraţi cu viziuni extrem de opuse asupra vieţii, iar în 1995 a regizat ''The Crossing Guard'' (1995), peliculă în care îl regăsim în rolul principal pe Jack Nicholson. Ambele filme au primit recenzii pozitive din partea criticilor.

Filmele anilor 2000 îi evidenţiază talentul. În ''I am Sam'' (2001), joacă rolului unui tată cu handicap mintal care luptă pentru custodia fetiţei de 7 ani, apariţie care îi aduce cea de-a treia nominalizare la Oscar în 2002 pentru cel mai bun actor în rol principal.

În anul 2004 câştigă premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal în filmul ''Mystic River'', regizat de Clint Eastwood, unde joacă rolul unui tată neliniştit în căutarea răzbunării pentru uciderea fiicei sale, potrivit imdb.com.

Diversitatea personajelor pe care le interpretează continuă cu ''21 Grams'' (2003), ''The Assassination of Richard Nixon'' (2004), ''The Interpreter'' (2005) unde joacă alături de Nicole Kidman, şi politicianul corupt Willie Stark din ''All the King's Men'' (2006) în care interpretează alături de actorii Jude Law şi Kate Winslet.

În 2009, Sean Penn câştigă al doilea premiu Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal unde îşi însuşeşte atitudinea şi comportamentul unui homosexual implicat în politică în filmul ''Milk'' (2008), menţionează imdb.com.

A mai jucat în filmele: ''Fair Game'' (2010), ''The Tree of Life'' (2011), ''The Secret Life of Walter Mitty'' (2013), ''The Gunman'' (2015), ''The Angry Birds Movie'' (voce - 2016), serie TV - ''The First'' (2018), ''The Professor and the Madman'' (2019), serie TV - ''Curb Your Enthusiasm'' (2020).

Primul film alături de fiica sa, Dylan Penn

În 2021, Sean Penn a jucat pentru prima dată alături de fiica sa, Dylan, în pelicula ''Flag Day'', fiind încurajat de actorul Matt Damon, mărturisea actorul potrivit Reuters. Sean Penn, interpretează rolul unui personaj real, John Vogel, un afacerist dubios care trece de la o combinaţie ratată la alta, provocându-i dezamăgire fiicei sale, Jennifer, care îl adora.

Penn declara, în timpul unei conferinţe de presă desfăşurate la Cannes că, în momentul în care a citit scenariul, adaptare a unei cărţi semnate de jurnalista Jennifer Vogel, i-a venit în minte imaginea fiicei sale, Dylan, dar că a fost nevoie de muncă de convingere pentru a prelua rolul tatălui, după ce îşi luase deja angajamentul de a fi regizorul peliculei. ''Ultimul efort pe care l-am făcut ca să nu fac parte din distribuţie a fost când i-am trimis scenariul, cu vreo lună şi jumătate înainte de începerea filmărilor, lui Matt Damon, care m-a sunat nu ca să-mi spună că vrea să joce el, nici să-mi spună că nu joacă, ci că sunt un fraier idiot dacă nu mă bag'', afirma Penn.

Vogel, protagonistul ''Flag Day'', a fost un infractor celebru, implicat în falsificarea de bani, deşi pelicula este mai degrabă interesată de felul în care acesta dezamăgeşte persoanele apropiate şi se minte singur.

La începutul anului 2023, a avut loc în cadrul Festivalului de Film de la Berlin premiera filmului documentar "Superpower", realizat de Sean Penn. Documentarul a fost filmat în Ucraina şi cuprinde şi imagini în care apare preşedintele Volodimir Zelenski. "Mai mult decât un documentar, 'Superpower' este cronica unui proiect de film pe care realitatea l-a schimbat în ceva mai puţin controlabil dar cu semnificaţii mai profunde", transmitea agenţia DPA. Actorul şi regizorul american s-a aflat la Kiev în februarie 2022, chiar când Rusia lansa atacul de amploare asupra Ucrainei. De atunci, el a făcut mai multe călătorii în Ucraina.

A mai jucat în peliculele: "Asphalt City" (2023), "Daddio" (2023), "Gonzo Girl" (2023) şi seria tv "C*A*U*G*H*T" (2023).

