Sean Penn, de nerecunoscut. Cum arată celebrul actor, care are o iubită moldoveancă, mai tânără cu 34 de ani decât el | FOTO

Celebrul actor, în vârstă de 64 de ani, a fost surprins în timp ce se plimba pe străzile din "Orașul iubii" împreună cu modelul în vârstă de 30 de ani.

Vizibil îmbătrânit și cu un obiect, care părea a fi o scobitoare, în gură, Sean Penn a fost ținut de braț de tânăra sa iubită, scrie Daily Mail.

La un moment dat, cei doi și-au împletit degetele și s-au ținut de mână, în timp ce Valeria Nicov se uita la telefon.

Pe străzile din Paris, Penn a afișat o ținută casual. Mai exact, acotul a purtat o jachetă bomber neagră, pe care a suprapus-o peste o cămașă albastră, în carouri, cu nasturi.

Câștigătorul a două premii Oscar a purtat, de asemenea, pantaloni cargo gri închis și pantofi sport albi.

Valeria Nicov și-a asortat ținuta cu cea a celebrului ei iubit. Moldoveanca a purtat un un tricou negru, pantaloni mulați și o jachetă tot de culoare închisă.

