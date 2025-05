Sabrina Carpenter a împlinit 26 de ani. Cum a devenit una dintre cele mai cunoscute artiste din generația sa. GALERIE FOTO

Actriță și cântăreață, Sabrina Carpenter a devenit cunoscută pentru rolul Mayei Hart în serialul Disney Channel Girl Meets World. În 2014, a lansat primul ei EP, Can't Blame a Girl for Trying, urmat de albumele Eyes Wide Open (2015) și Evolution (2016).

În 2024, a lansat cel de-al șaselea album de studio, „Short n' Sweet”, care i-a adus un premiu Grammy pentru Cel Mai Bun Album Pop Vocal în 2025. Single-ul principal al albumului, Espresso, a câștigat trofeul pentru Cântecul Anului la MTV Video Music Awards 2024.

Înainte de celebritate:

Sabrina a apărut ca invitată într-un episod din 2010 al serialului NBC Law & Order: Special Victims Unit. A avut un rol recurent în serialul Fox The Goodwin Games și a apărut într-un episod din 2013 al Orange Is the New Black.

Viața de familie:

Sabrina s-a născut în Bucks County, Pennsylvania. Are două surori, Shannon și Sarah, precum și o soră vitregă, Cayla. Mama ei se numește Elizabeth, iar tatăl David.

Între 2019 și 2020, a avut o relație cu Griffin Gluck. Mătușa sa, Nancy Cartwright, este cunoscută pentru dublajul personajului Bart Simpson în serialul animat The Simpsons. În 2024, Sabrina a avut o relație cu actorul Barry Keoghan, dar cei doi s-au despărțit în decembrie 2024.

Legături cu alte vedete:

Sabrina a obținut locul trei într-o competiție pentru tineri vocaliști, sponsorizată de site-ul oficial al lui Miley Cyrus.

