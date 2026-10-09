Știrile PRO TV și Las Fierbinți au fost lider de audiență la nivel național și pe targetul comercial în intervalele lor de difuzare, în timp ce filmul „2 pistoale” s-a impus pe segmentul comercial al publicului cu vârste între 20 și 60 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD.

Știrile PRO TV, lider de audiență! Difuzat în intervalul 18:58–19:51, principalul jurnal de știri al zilei a înregistrat 6,0 puncte de rating și 22,3% cotă de piață pe publicul Național 4+, în timp ce postul de pe locul al doilea a obținut 3,1 puncte de rating și 11,4% share. Pe segmentul publicului comercial, cu vârste între 20 și 60 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, Știrile PRO TV au obținut 6,1 puncte de rating și 28,4% cotă de piață, față de 2,6 puncte de rating și 12,1% share, înregistrate de televiziunea de pe poziția secundă. La nivel național, peste 1,6 milioane de telespectatori au urmărit cel puțin un minut al jurnalului, iar în minutul de maximă audiență, de la 19:35, peste 1,2 milioane de români erau cu ochii pe PRO TV.

Las Fierbinți a continuat seara cu umorul care aduce românii împreună. În intervalul 20:27–21:29, serialul a fost lider de audiență pe publicul Național 4+, cu 7,5 puncte de rating și 20,4% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul al doilea a înregistrat 6,1 puncte de rating și 16,7% share. Pe publicul comercial cu vârste între 20 și 60 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, serialul a obținut 7,8 puncte de rating și 25,0% cotă de piață, față de 5,7 puncte de rating și 18,2% share, cât a înregistrat televiziunea de pe poziția secundă. Peste 2,3 milioane de telespectatori din întreaga țară au urmărit cel puțin un minut al serialului, iar în minutul de maximă audiență, de la 20:39, aproape 1,5 milioane de români urmăreau aventurile personajelor din Fierbinți.

Seara de film a adus și „2 pistoale”, producția care a încheiat programul cu o doză de acțiune și suspans. În intervalul 21:30–23:35, filmul a obținut 5,1 puncte de rating și 20,3% cotă de piață pe segmentul comercial al publicului cu vârste între 20 și 60 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, clasând PRO TV pe primul loc, în fața televiziunii de pe poziția secundă, care a înregistrat 4,8 puncte de rating și 18,9% share. Peste 1,8 milioane de telespectatori au urmărit cel puțin un minut al producției.

Prin mixul de știri relevante, divertisment autentic și producții cinematografice, PRO TV continuă să ofere publicului motive să rămână aproape de programele sale. O seară care a adus în prim-plan informația, personajele îndrăgite și poveștile pline de acțiune, confirmând forța unui program construit în jurul preferințelor telespectatorilor.