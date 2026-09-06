Potrivit datelor Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul s-a produs la ora 07:04, având magnitudinea 4,1 şi intensitatea II, scrie News.ro.

Cutremurul a avut loc la 54 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe, 59 de kilometri est de Braşov, 61 de kilometri sud de Buzău, 65 de kilometri sud de Focşani şi 75 de kilometri nord de Ploieşti.

În 31 august, în zona Vrancea au avut loc 5 cutremure, cu magnitudini între 3,4 şi 2.

În 1 septembrie s-au produs încă două cu magnitudini de 3,3 şi 3.