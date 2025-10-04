Robbie Williams a mărturisit că suferă de sindromul Tourette. Ce simptome are artistul - VIDEO

04-10-2025 | 14:57
robbie williams
Artistul Robbie Williams a mărturisit într-un episod al podcastului "I'm ADHD! No You're Not", moderat de Paul Whitehouse şi Dr. Mine Conkbayir, că suferă de sindromul Tourette, care se manifestă în interiorul său. Mai clar: are „gânduri intruzive”.

El explică: „Mi-e clar că am acest sindrom. Mergeam pe stradă zilele trecute şi am înţeles că aceste gânduri intruzive sunt inerente acestui sindrom”. Adesea, acest sindrom se manifestă mai mult în exterior prin mişcări şi gesturi involuntare, amplificate de stres, excitare sau oboseală.

El consideră, de asemenea, că se află pe spectrul tulburării autiste, chiar dacă acest lucru nu a fost diagnosticat de un medic.

Cântăreţul în vârstă de 51 de ani mărturiseşte, de asemenea, în acest podcast că suferă de depresie, izolare, agorafobie şi o formă de disconfort legată de celebritate, adică un „cocktail serios”, spune el. „Când sunt în pat, mă simt în zona mea de confort. În orice alt loc, mă simt inconfortabil”, mărturiseşte el, potrivit News.ro.

Aceste tulburări au fost „oribile” în „anii 20”, dar s-au ameliorat cu trecerea anilor, chiar dacă el se simte „încă prost în pielea lui”. „Am încercat să le remediez cu medicamente şi încă încerc să aflu cauza şi motivul”, a precizat el. Partenera sa, Ayda Field, este în prezent cel mai bun remediu pentru el.

Robbie Williams
Robbie Williams, deranjat de un fan în avion. „Mă îngrozesc pe dinăuntru. Întreaga cabină ar fi început să se întrebe”

Interpretul piesei "Angels" a afirmat, de asemenea, că suferă de „stres post-traumatic” la gândul de a urca pe scenă.

Diagnosticat cu tulburare de deficit de atenţie în urmă cu aproximativ 20 de ani, Robbie Williams, care s-a lansat în anii 1990 cu trupa Take That, s-a luptat cu mai multe dependenţe încă din tinereţe, petrecând mai multe perioade în centre de dezintoxicare.

