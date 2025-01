Renée Zellweger, despre pauza de şase ani din carieră: „Nu-mi mai puteam suporta sunetul propriei voci”

După un rol în „My Own Love Song” în 2010, al regizorului francez Olivier Dahan, actriţa americană a părăsit platourile de filmare, pentru a reveni în 2016 cu „Bridget Jones Baby”, al treilea episod al francizei.

În plină promovare pentru cel de-al patrulea film („Bridget Jones: Mad About Him”, lansat în cinematografe din 14 februarie), ea îşi explică decizia în British Vogue de februarie, unde apare pe copertă.

„Aveam nevoie de o pauză. Nu mai puteam suporta sunetul propriei mele voci”, povesteşte ea într-un interviu cu Hugh Grant, revenit în saga cu acest nou lungmetraj.

„Când lucram, îmi spuneam: „Doamne, te auzi? Eşti încă tristă, Renée? Oh, asta e vocea ta furioasă? A fost o repetare constantă a aceloraşi experienţe emoţionale”.

Actriţa în vârstă de 55 de ani descrie şi ceea ce a făcut în anii petrecuţi departe de lumina reflectoarelor: „Am scris muzică şi am studiat dreptul internaţional. Am construit o casă, am salvat doi câini bătrâni, am semnat un parteneriat care a devenit o companie de producţie, am făcut campanie şi am strâns fonduri alături de un prieten bolnav şi am petrecut mult timp cu familia mea, cu finii mei şi am condus prin ţară cu câinii. Mi-am revenit”.

Renée Zellweger s-a bucurat de cel mai mare succes critic al carierei sale în 2019, când a interpretat-o pe Judy Garland în filmul biografic „Judy” al lui Rupert Goold. Rolul i-a adus Oscarul pentru cea mai bună actriţă în 2020, care se adaugă Oscarului pentru cea mai bună actriţă într-un rol secundar pentru „Cold Mountain” în 2004.

