Cine este Renee Zellweger, cea care a câștigat Oscarul pentru cea mai bună actriță în rol principal

La această categorie au concurat actriţele Cynthia Erivo ("Harriet"), Scarlett Johansson ("Marriage Story"), Saoirse Ronan ("Little Women"), Renée Zellweger ("Judy"), Charlize Theron ("Bombshell").

Renee Zellweger a mai câştigat un premiu Oscar în 2004, pentru rol secundar, cu producţia "Cold Mountain" şi a mai fost nominalizată de două ori, pentru rol principal, în 2003 cu "Chicago" şi respectiv în 2002 cu "Bridget Jones's Diary".

Ea a mai câştigat cu rolul din "Judy" un premiu BAFTA şi un Glob de Aur.

#Oscars Moment: Renée Zellweger wins Best Actress for her work in @JudyGarlandFilm. pic.twitter.com/ZkciWT0d2u