Guvernul a aprobat, astăzi, Hotărârea pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi" în acest an.

Schema beneficiază de un buget de 60 milioane de lei, iar plata sumelor aferente sprijinului către beneficiari va fi efectuată până la data de 22 decembrie 2026, inclusiv.

"Reluăm sprijinul pentru producătorii de usturoi, un sector agricol cu balanţă comercială negativă. Prin programul adoptat astăzi urmărim creşterea suprafeţelor cultivate cu usturoi şi, implicit, a producţiei, precum şi încurajarea fermierilor să continue această activitate agricolă în zonele cu tradiţie", a declarat viceprim-ministrul, ministrul interimar al agriculturii, Tánczos Barna.

Cererile de înscriere în program se depun în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Beneficiarii schemei pot fi producători agricoli persoane fizice, producători agricoli PFA, II, IF constituite potrivit OUG nr. 44/2008, precum şi producători agricoli persoane juridice.

Verificările în teren se efectuează de către echipe mixte ale Direcţiilor Agricole Judeţene şi Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi vizează deplasarea în teren pentru identificarea suprafeţei, a existenţei culturii de usturoi înainte de recoltare şi stabilirea densităţii acesteia.

Recoltarea şi valorificarea producţiei se vor realiza după data efectuării verificărilor în teren până cel târziu la data de 23 noiembrie 2026 inclusiv, iar documentele justificative privind valorificarea producţiei se pot depune până la data de 24 noiembrie 2026 inclusiv.

Subvenţie şi la culturile de cartofi

Tánczos Barna a mai precizat că, în acest an, va mai fi susţinută şi producţia de cartofi.

"Nu renunţăm nici la susţinerea cultivatorilor de cartofi, cerând Guvernului echitate în cazul sectoarelor cu deficit de balanţă comercială semnificativă. Considerăm justificată suma solicitată pentru schema de ajutor, în condiţiile în care nici sectorul cartofului nu a beneficiat de sprijin anul trecut, un an dificil, marcat atât de creşterea cantităţii aduse din afara ţării, cât şi de scăderea preţului cartofilor importaţi sau aduşi din spaţiul intracomunitar", a precizat oficialul.

Suprafeţele cu cartofi s-au redus semnificativ în ultimele decenii, ceea ce a dus la o creştere semnificativă a importurilor, la fel ca şi la usturoi sau tomate.