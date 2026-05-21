Printre ultimele lor misiuni se numără o explozie la un depozit de arme al armatei și incendiul de la CET Vest.

Alarma a sunat azi pentru prima dată în centrul operațional pentru situații de urgență Jilava. A fost doar un test pentru cei 12 pompieri specializați în decontaminare chimică, biologică, radiologică sau nucleară, ce vor lucra aici. La inaugurare aceștia au prezentat o parte dintre dotări: echipamente de măsurat radiații, substanțe chimice sau roboți de intervenție.

Locul nu este întâmplător

Unitatea a costat peste 5 milioane de lei, plătiți din fondurile primăriei și ale Consiliului Județean Ilfov. Locul în care a fost construită nu este întâmplător.

Hubert Thuma, presedintele CJ Ilfov: Gândiți-vă că aici în Jilava sunt și depozitele celor de la OMV. Dar nu vorbim de un risc iminent, ceva ce s-ar putea întâmpla, aceste centre sunt importante pentru populația în județul Ilfov a crescut foarte mult. Suntem zona cu creștere demografică cea mai mare din Europa.

Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, în București și județul Ilfov ar mai fi nevoie de încă 15 noi unități de pompieri.