Potrivit polițiștilor, cei doi bărbați nu aveau licență sau autorizație emisă de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.

Cu toate acestea, au organizat câte o tombolă pe rețelele sociale, dedicată localnicilor din două sate. La unul din concursuri au participat 310 oameni, care au plătit câte 200 de lei taxă de participare. Premiul cel mare era o mașină de tip SUV.

La celălalt concurs au participat 170 de săteni, care au cumpărat bilete de participare de 150 de lei, în speranța că vor câștiga tot o mașină.

Oamenii legii au intrat însă pe fir și au confiscat mașinile, înainte să fie date câștigătorilor, precum și sumele de bani strânse de pe urma tombolei.

Surse din anchetă spun că mașinile erau la mâna a doua și cu diverse probleme de funcționalitate. Suma banilor strânși din biletele de participare era, în final, mai mare decât costul mașinii.

Cei doi bărbați sunt cercetați în libertate pentru desfășurarea activităților din domeniul jocurilor de noroc fără licență sau autorizație.