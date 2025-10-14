Ralph Lauren împlinește 86 de ani. Designerul a pornit de la cravate și a construit un imperiu global al eleganței. FOTO

Celebrul designer de modă Ralph Lauren (Ralph Lifshitz) împlinește marți vârsta de 86 de ani. Omul de afaceri s-a născut în Bronx, New York City, SUA, la 14 octombrie 1939.

Ralph Lauren este un designer de modă, filantrop şi important om de afaceri, cunoscut în toată lumea pentru compania "Ralph Lauren Corporation" şi pentru colecţia sa de automobile rare. Brandul pe care l-a creat, Polo, este parte dintr-un imperiu care include parfumuri, mobilier de acasă şi îmbrăcăminte de lux.

Părinţii săi erau imigranţi evrei din Belarus. La vârsta de 16 ani, Ralph şi fratele său Jerry şi-au schimbat numele în Lauren, după ce au fost tachinaţi la şcoală, potrivit www.biography.com. Un alt frate, Lenny, a păstrat numele de familie, potrivit www.imdb.com.

A învăţat la "Baruch College" din Manhattan, unde a studiat timp de doi ani afacerile. După un scurt stagiu în armată, Ralph a obţinut un loc de muncă în vânzări la "Brooks Brothers".

Debutul în modă

Ralph Lauren a început, în 1967, proiectarea de cravate pentru bărbaţi, sub numele de "Polo", pe care le vindea în magazine mari, inclusiv Bloomingdale. S-a extins apoi la o linie de haine pentru bărbaţi.

Ralph Lauren Ralph Lauren Ralph Lauren Ralph Lauren Ralph Lauren Ralph Lauren Ralph Lauren Ralph Lauren Ralph Lauren Ralph Lauren Ralph Lauren Ralph Lauren Ralph Lauren Ralph Lauren Ralph Lauren Ralph Lauren Ralph Lauren Ralph Lauren Ralph Lauren Ralph Lauren Ralph Lauren Ralph Lauren Ralph Lauren Ralph Lauren Ralph Lauren Ralph Lauren Ralph Lauren Ralph Lauren Ralph Lauren Ralph Lauren Ralph Lauren Ralph Lauren Ralph Lauren Ralph Lauren Ralph Lauren Ralph Lauren Ralph Lauren Ralph Lauren Ralph Lauren Ralph Lauren Ralph Lauren

În 1970, a primit premiul "Coty" pentru creaţiile sale în materie de modă pentru bărbaţi. În urma acestei recunoaşteri, a lansat o linie de costume pentru femei adaptate în stil clasic pentru bărbaţi. În 1972, a lansat o cămaşă din bumbac cu mâneci scurte în 24 de culori. Acest design, inscripţionat cu logo-ul "Polo", a devenit semnătura brandului.

Şi-a extins ulterior brandul pentru a include o linie de îmbrăcăminte de lux numită "Ralph Lauren Purple", o colecţie de mobilier de casă numit "Ralph Lauren Home", şi o colecţie de parfumuri. "Polo" produce în prezent îmbrăcăminte pentru bărbaţi, femei şi copii. Designerul a proiectat, de asemenea, uniforme olimpice pentru echipa SUA.

Succes în cinema: costume pentru The Great Gatsby

Debutul în lumea vedetelor şi a starurilor de cinema l-a făcut odată cu crearea de costume şi de cravate pentru toţi actorii legendarului film "The Great Gatsby" (1974). Filmul a avut un uriaş succes, iar creaţiile vestimentare purtate de protagonişti - un succes pe măsură.

Ralph Lauren nu s-a oprit la crearea de haine pentru bărbaţi. S-a decis să îmbrace la fel de frumos şi femeile, iar acestea au fost de-a dreptul cucerite de creaţiile sale.

Dintre cele mai importante colecţii ale sale amintim: "Polo/Ralph Lauren for Men", "Ralph Lauren for Women", "Double RL", "Ralph Lauren Home", "Ralph Lauren Paint". Eleganţa şi rafinamentul definesc colecţiile sale, negrul şi materialele lucioase reprezentând laitmotivele colecţiilor. A fost printre primii designeri care a descoperit impactul comercial al colecţiilor de lifestyle.

"Polo" s-a extins rapid în decada 1980-1990, Ralph Lauren deschizând magazine în Statele Unite şi în străinătate. În 1984, Lauren a deschis magazinul pilot din New York "Rhinelander Mansion". Compania a devenit publică la 11 iunie 1997, comercializată sub simbolul "RL".

În 2015, designerul Ralph Lauren s-a retras din postul de director executiv al casei de modă care îi poartă numele, după aproape o jumătate de secol la conducerea acesteia, potrivit AFP şi DPA. A rămas însă preşedinte executiv şi director de creaţie la "Ralph Lauren Corporation".

Designerul american s-a căsătorit cu Ricky Anne Low-Beer, în 1964, în New York. Cei doi sunt părinţii a trei copii: Andrew, David şi Dylan, menţionează www.fashion365.ro. David Lauren este singurul dintre cele trei care a făcut carieră la "Polo". În 2011 s-a căsătorit cu Lauren Bush, nepoata fostului preşedinte George W. Bush. Andrew Lauren este producător de film, în timp ce Dylan Lauren este proprietarul unui magazin de dulciuri din New York.

Distincții, avere impresionantă și pasiune pentru automobile

În 2010, Ralph Lauren a fost decorat cu Ordinul Legiunii de onoare, în grad de Cavaler, de către preşedintele francez Nicolas Sarkozy. În septembrie 2012, revista "Forbes" a estimat averea sa la 7 miliarde de dolari, clasându-l pe locul 191 al listei celor mai bogaţi oameni din lume.

Utilizând averea sa considerabilă, Lauren a adunat o colecţie celebră de automobile rare, între 50 şi 100 de autoturisme. În 2005, designerul a permis prezentarea colecţiei sale la Muzeul de Arte Frumoase din Boston, SUA. În 2011, o selecţie din colecţia sa de maşini a fost expusă la Paris.

În martie 2021, Ralph Lauren Corporation a anunţat că a înfiinţat o platformă multi-etapizată numită "Color on Demand" (Culoare la cerere), descrisă de companie ca fiind primul sistem de vopsire a bumbacului cu zero ape reziduale, relata la acel moment agenţia DPA. Până în 2025, compania îşi propunea să utilizeze platforma "Color on Demand" în peste 80% dintre produsele din bumbac.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













