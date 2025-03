Rachel Weisz, soția lui Daniel Craig, a împlinit 55 de ani. Detalii neștiute despre cariera actriței. GALERIE FOTO

Actrița Rachel Wesz s-a născut la 7 martie 1970, la Londra.

A studiat engleza la Trinity Hall în cadrul Universității Cambridge, la aceeași universitate studiind și actoria. În anii de studenție a format trupa de teatru ''Talking Tongues'', care a fost recompensată cu Premiul Guardian la Festivalul de la Edinburgh pentru interpretarea sa, unul dintre cele două roluri principale, din piesa ''Neville Southall's Washbag'', scrisă și regizată de David Farr.

Au urmat alte interpretări, precum rolul din ''Design For Living'', care i-a adus distincția Most Promising Newcomer de către London Critics' Circle, potrivit www.trinhall.cam.ac.uk.

Cum și-a construit reputația de actriță

După ce și-a construit reputația de actriță pe scena teatrului și ulterior pe micul ecran, Rachel a pășit pe marele ecran printr-un rol în pelicula ''Chain Reaction'' (1996), interpretând alături de actorul Keanu Reeves.

A interpretat alături de Liv Tyler în pelicula ''Stealing Beauty'' (''Io ballo da sola'', 1996) în regia lui Bernardo Bertolucci, și apoi cu Vincent Perez în ''Swept from the Sea'' (1997), în regia lui Beeban Kidron, conform https://goldenglobes.com.

Au urmat alte roluri de sedimentare a prezenței sale în producții pentru marele ecran, pentru ca să se impună cu adevărat prin rolul din blockbusterul ''The Mummy'', în care a jucat alături de Brendan Fraser, potrivit www.rottentomatoes.com.

În ciuda succesului financiar al peliculei ''The Mummy'', următoarele proiecte cinematografice în care a jucat, printre care 'Beautiful Creatures' (2001), 'About a Boy' (2002), 'The Shape of Things' (2003), au evidențiat în mod clar calitățile sale pentru cariera în lumea filmului și i-au întărit reputația din partea criticilor de film.

Așteptările profesionale privind cariera sa au fost confirmate încă o dată cu rolul din drama ''The Constant Gardner'' (2005), pentru care a obținut premiul Oscar, Globul de Aur și distincția Screen Actors Guild Award, toate acestea pentru cea mai bună actriță în rol secundar.

Anul următor, a revenit în producția ''The Fountain'' (2006), în care a interpretat personajul opus lui Hugh Jackman, regia filmului fiind semnată de Darren Aronofsky.

Prin rolurile care au urmat din diferite proiecte cinematografice, precum 'The Brothers Bloom' (2009) sau 'The Lovely Bones' (2009), Rachel și-a confirmat statutul de una dintre cele mai fascinante și versatile actrițe, iar ulterior a continuat să depășească anumite așteptări la adresa sa prin rolurile jucate pe marele ecran, conform www.rottentomatoes.com.

Au urmat alte roluri în pelicule precum ''The Bourne Legacy'' (2012), ''The Deep Blue Sea'' (2012), ''Oz the Great and Powerful'' (2013), ''Youth'' (''La giovinezza'', 2015).

În 2016, a jucat în ''The Lobster'' alături de Colin Farrell, în ''The Light Between Oceans'', în regia lui Derek Cianfrance, cu Michael Fassbender și cu Alicia Vikander, în producția ''Denial'', în regia lui Mick Jackson, cu Tom Wilkinson și cu Timothy Spall în distribuție. Au urmat interpretări în filme precum:

''My Cousin Rachel'' (2017), în 2018 în ''Disobedience'' (2018), cu Rachel McAdams, și ''The Favourite'', în care a jucat alături de Emma Stone și Olivia Coleman. Rachel Weisz a interpretat rolul Melina Vostokoff în producția Marvel ''Black Widow'' (2021).

Pe micul ecran a jucat în 2023 în șase episoade ale seriei televizate ''Dead Ringers'', ecranizare având la bază filmul din 1988 al lui David Cronenberg, conform https://goldenglobes.com.

Activitatea sa profesională a fost recompensată cu un premiu Oscar, 48 de alte distincții și a fost selectată la 107 categorii de premii de specialitate, potrivit www.imdb.com.

