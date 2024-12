Prințul Harry și Meghan Markle au publicat o fotografie rară cu copiii lor. „Vă dorim sărbători fericite”

Prințul Archie, în vârstă de 5 ani, și prințesa Lilibet, în vârstă de 3 ani, pot fi văzuți într-una dintre fotografii, întorși cu spatele la cameră, în timp ce merg spre părinții lor, care îi salută cu zâmbete și brațele întinse, potrivit BBC.

Cei doi copii au fost ținuți departe de ochii publicului de către cuplu, iar fețele lor rămân ascunse în fotografie. Felicitarea arată și o fotografie cu Meghan îmbrățișând o fetiță, iar prințul Harry ținând de mână un bărbat aflat într-un pat de spital.

The Sussexes share highlights of their year on the 2024 Archewell holiday card: pic.twitter.com/8GBeNwM2Eb