Selly, premiat de IMM România pentru lansarea stațiunii Nibiru – cel mai mare proiect turistic inițiat în România după 1990

Este considerat cel mai important proiect turistic și de divertisment lansat în România după 1990.

Premiul a fost oferit în cadrul evenimentului de lansare a celei de-a cincea ediții a studiului „Carta Albă a Turismului din România”, organizat la sediul Prefecturii Constanța. Distincția vine ca o recunoaștere a impactului pe care Nibiru îl va avea asupra dezvoltării durabile a turismului românesc și poziționării României ca destinație relevantă pe harta internațională a divertismentului și culturii.

Nibiru este o stațiune de vară cu un concept inovator, construită de la zero între Costinești și Tuzla, pe o suprafață de peste 1,6 milioane de metri pătrați. Proiectul are o investiție estimată la peste 50 de milioane de euro doar în prima fază, fiind deja în derulare, cu deschiderea oficială programată pentru iulie 2026.

„Nibiru nu este doar o stațiune, ci o resetare de mentalitate. Este o platformă care combină entertainmentul, arta, gastronomia, cultura și inovația, deschisă tuturor generațiilor”, a declarat Selly, CEO și fondator al proiectului.

Nibiru propune un model complet nou de dezvoltare turistică și culturală pentru litoralul românesc. Stațiunea va include un mall în aer liber, un venue de evenimente cu o capacitate de 150.000 de persoane – printre cele mai mari din lume – precum și cel mai mare club de noapte în aer liber, cu o capacitate de 30.000 de persoane și un line-up internațional zilnic. Din ofertă mai fac parte un parc de distracții, un circuit de karting de 30.000 mp, zone de sport, o zonă specială pentru copii (dezvoltată în parteneriat cu HypeByKiddo), precum și activări artistice și culturale zilnice.

Stațiunea va găzdui în medie 50.000 de vizitatori pe zi, ceea ce înseamnă peste 3 milioane de turiști într-un sezon estival, un trafic care depășește cumulat toate marile festivaluri din România. Infrastructura deja testată cu succes în cadrul Beach, Please! – cu peste 155.000 de participanți într-o zi – garantează o experiență fluentă, sigură și accesibilă.

Pe promenada stațiunii vor fi prezente branduri emblematice din zona de food & drinks precum Shaormeria Băneasa, Cartofisserie, Splendid Chicken, Burgr Factory, Pescăria lui Matei, La Mici, dar și nume consacrate din zona de nightlife – LOFT și NUBA – care vor deschide locații special adaptate pentru Nibiru. De asemenea, va exista o zonă de fashion cu magazine consacrate și un fashion bazaar dedicat designerilor români la început de drum.

Dincolo de divertisment, Nibiru va însemna și educație, cultură și conținut: peste 8 show-uri pe zi, concerte live, lansări de carte, tabere de creație, ateliere pentru copii și tineri, activări cu influenceri rezidenți și producții media constante. Cu o strategie content-first, stațiunea este concepută pentru a deveni cea mai virală locație de vară din România.

Proiectul este dezvoltat exclusiv din fonduri private, de un consorțiu de antreprenori și profesioniști din entertainment, HoReCa și real-estate. Distincția acordată de IMM România subliniază importanța colaborării dintre mediul privat și organizațiile de business în accelerarea dezvoltării turismului național.

