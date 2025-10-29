Selly, pe „scaunul fierbinte” La bine și la Roast. Miercuri, de la 21:30, la PRO TV, și cu o zi înainte pe VOYO

Final de sezon cu mult umor, ironii fine și replici memorabile. În această seară, de la ora 21:30, la PRO TV, și cu o zi înainte pe VOYO, Selly va fi vedeta care se va afla pe „scaunul fierbinte” în ultima ediție a acestui sezon din La bine și la Roast.

Telespectatorii vor urmări cum vloggerul Selly este „luat la roast” de unii dintre cei mai cunoscuți comedianți din România – și cum, cu același umor și carismă care l-au consacrat, reușește să le răspundă pe măsură.

Pe scenă, în echipa comedianților, vor urca Ioana State, Dan Frînculescu, Costel, Mădălin Cîrje și Dan Badea, pregătiți să-i dea replici acide, dar savuroase. De cealaltă parte, în „echipa prietenilor”, Selly va avea parte de susținerea — dar și de provocările — lui Alex Velea, Davidenko, Laura Giurcanu, Bogdan Drăcea și Costi Max.

Ediția începe cu prezentarea inconfundabilă a lui Răzvan Exarhu, care îl aduce pe Selly în platou cu un discurs plin de ironie: „E vlogger, actor, cântăreț, regizor, om de afaceri, jupân de festival. S-a făcut remarcat vorbind singur cu camera, dar cine nu vorbește singur în ziua de azi?! Acum e aici, față în față cu oamenii. Să fie curaj? Nu, e un contract. Ați aplaudat când și-a lansat primul vlog, apoi când și-a lansat trupa și a cântat, apoi, mai ales, atunci când a tăcut.”

protv.ro

Și dacă replicile curg în valuri, nici Alex Velea nu se va lasa mai prejos. Artistul va stârni hohote de râs cu gluma adresată Laurei Giurcanu: „La 16 ani a jucat în clipul celebrului The Weeknd, ceva ani mai târziu a apărut și în videoclipul celor de la 5GANG. Se pare că Laura își scade standardele mai repede decât reach-ul de pe Instagram.”

Va fi o ediție în care glumele taie fin, dar râsul e garantat. Selly demonstrează că știe să facă haz de sine, dar și să întoarcă glumele cu inteligență și autoironie. Nu ratați ultima ediție a sezonului La bine și la Roast, miercuri, de la 21:30, la PRO TV. Emisiunea poate fi urmărită, în avans, pe VOYO.

La bine și la Roast – un show bine făcut!

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













