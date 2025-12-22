Prima soție a lui Chuck Norris, cu care actorul are doi copii, a murit în Texas: ”Suntem recunoscători că nu mai suferă”

Dianne Holechek, iubita lui Chuck Norris din liceu, cu care a fost căsătorit timp de câteva decenii, a murit, afirmă tabloidul TMZ.

Fiul lui Dianne și Chuck, Mike Norris, a declarat pentru TMZ că Dianne a murit la casa ei din Texas, după o lungă luptă cu demența.

Mike: „Suntem recunoscători că nu mai suferă. A fost cea mai bună și cea mai grozavă mamă. Am fost foarte norocoși să o avem”.

Chuck și Dianne s-au cunoscut la un liceu din Torrance, California, la sfârșitul anilor 1950... și s-au căsătorit în 1958, când aveau doar 18 și, respectiv, 17 ani.

Au avut doi copii împreună... Mike și fratele său mai mic, Eric Norris, fost pilot NASCAR.

Getty

În timpul anilor petrecuți împreună, Chuck a fost infidel ... având o fiică la începutul anilor 1960 cu o altă femeie, în timp ce servea în Forțele Aeriene ale Statelor Unite.

Dianne i-a fost alături în timpul ascensiunii sale fulminante către faimă ca campion de arte marțiale și star de filme de acțiune în anii 1970 și 1980... deși în cele din urmă s-au separat în 1988 și au divorțat în anul următor.

Getty

Dianne avea 84 de ani.

