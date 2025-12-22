Prima soție a lui Chuck Norris, cu care actorul are doi copii, a murit în Texas: ”Suntem recunoscători că nu mai suferă”

Stiri Mondene
22-12-2025 | 09:02
Dianne Holechek, Chuck Norris
Getty

Dianne Holechek, iubita lui Chuck Norris din liceu, cu care a fost căsătorit timp de câteva decenii, a murit, afirmă tabloidul TMZ.

autor
Cristian Matei

Fiul lui Dianne și Chuck, Mike Norris, a declarat pentru TMZ că Dianne a murit la casa ei din Texas, după o lungă luptă cu demența.

Mike: „Suntem recunoscători că nu mai suferă. A fost cea mai bună și cea mai grozavă mamă. Am fost foarte norocoși să o avem”.

Chuck și Dianne s-au cunoscut la un liceu din Torrance, California, la sfârșitul anilor 1950... și s-au căsătorit în 1958, când aveau doar 18 și, respectiv, 17 ani.

Au avut doi copii împreună... Mike și fratele său mai mic, Eric Norris, fost pilot NASCAR.

Citește și
chuck norris
Cum arată acum Chuck Norris. Actorul a împlinit 83 de ani | GALERIE FOTO

În timpul anilor petrecuți împreună, Chuck a fost infidel ... având o fiică la începutul anilor 1960 cu o altă femeie, în timp ce servea în Forțele Aeriene ale Statelor Unite.

Dianne i-a fost alături în timpul ascensiunii sale fulminante către faimă ca campion de arte marțiale și star de filme de acțiune în anii 1970 și 1980... deși în cele din urmă s-au separat în 1988 și au divorțat în anul următor.

Dianne avea 84 de ani.

Horoscop lunar cu Neti Sandu, 21 decembrie 2025 - 20 ianuarie 2026. Previziuni și oportunități pentru fiecare zodie

Sursa: TMZ

Etichete: deces, chuck norris,

Dată publicare: 22-12-2025 08:56

Articol recomandat de sport.ro
Obiceiul cu care Arnold Schwarzenegger lasă mască orice om: „Îl savurează în loc de desert”
Obiceiul cu care Arnold Schwarzenegger lasă mască orice om: „Îl savurează în loc de desert”
Citește și...
Chuck Norris revine. Filmul în care va apărea actorul de 83 de ani, după o pauză de 11 ani
Stiri Mondene
Chuck Norris revine. Filmul în care va apărea actorul de 83 de ani, după o pauză de 11 ani

Chuck Norris va reveni pe marile ecrane după o pauză de 11 ani. Actorul de 83 de ani va apărea într-un nou film de acțiune, care va fi lansat anul următor.

Cum arată acum Chuck Norris. Actorul a împlinit 83 de ani | GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Cum arată acum Chuck Norris. Actorul a împlinit 83 de ani | GALERIE FOTO

Actor, expert în arte marţiale şi scriitor, Carlos Ray "Chuck" Norris s-a născut la 10 martie 1940, în Ryan, Oklahoma, SUA.

Chuck Norris, nevoit să dezmintă că ar fi luat parte la asaltul de la Capitoliu. Fotografia virală apărută pe internet
Stiri externe
Chuck Norris, nevoit să dezmintă că ar fi luat parte la asaltul de la Capitoliu. Fotografia virală apărută pe internet

Capitoliului din WashingtonActorul american Chuck Norris, în vârstă de 80 de ani, s-a văzut nevoit să declare marţi că nu a făcut parte din mulţimea care a luat cu asalt Capitoliul din Washington.

Chuck Norris s-a întâlnit cu premierul Ungariei, Viktor Orbán. Ce au discutat cei doi
Stiri Diverse
Chuck Norris s-a întâlnit cu premierul Ungariei, Viktor Orbán. Ce au discutat cei doi

Actorul american Chuck Norris şi soţia acestuia, Gena O'Kelley, s-au întâlnit cu prim-ministrul ungur Viktor Orbán, se arată pe pagina de Facebook a oficialului maghiar. 

Recomandări
Nicuşor Dan deschide discuţiile publice cu magistraţii la Cotroceni. Întâlnirile confidenţiale, reprogramate
Stiri actuale
Nicuşor Dan deschide discuţiile publice cu magistraţii la Cotroceni. Întâlnirile confidenţiale, reprogramate

Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte, luni, cu reprezentanţii magistraţilor care doresc să îi expună problemele din sistem, el afirmând că va fi o discuţie publică, cu reprezentanţii care doresc să transmită un mesaj.

Fost judecător: „Când ai magistraţi terorizaţi, înseamnă că CSM şi-a greşit menirea. Magistraţii nu se simt protejați”
Stiri actuale
Fost judecător: „Când ai magistraţi terorizaţi, înseamnă că CSM şi-a greşit menirea. Magistraţii nu se simt protejați”

Fostul judecător Cristi Danileţ afirmă că, atunci când sunt magistraţi terorizaţi in instanţe şi parchete, magistraţi cărora le este frică să se întâlnească fie şi cu preşedintele României, înseamnă că CSM şi-a greşit menirea.

Trafic infernal pe A1 după vama Nădlac. Coloane de maşini de până la 11 kilometri la Margina
Stiri actuale
Trafic infernal pe A1 după vama Nădlac. Coloane de maşini de până la 11 kilometri la Margina

Se circulă cu dificultate pe A1, după intrarea în țară prin vama Nădlac. Ieri, s-a format o coloană de mașini care s-a întins pe 11 kilometri la nodul rutier din zona localității Margina.

Top citite
1 fructe si legume
Shutterstock
Doctor de bine
De ce au inima și rinichii nevoie zilnic de legume. Explicațiile specialiștilor
2 Barbat dormind
Getty Images
Doctor de bine
Somnul după masă poate ascunde o suferință a ficatului. Medic: „Duce la ciroză”
3 colinde de craciun
Shutterstock
Stiri Diverse
Povestea colindului „O, ce veste minunată” – originea unei tradiții vechi
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 21 Decembrie 2025

31:23

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E32

23:19

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 30

22:18

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28