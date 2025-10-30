Premiera reality-show-ului fenomen: TRĂDĂTORII! „Vreau, pe cât de mult, să trădătez, să fiu duplicitar în această emisiune”

Stiri Mondene
30-10-2025 | 11:55
Trădătorii

Au mai rămas doar câteva ore până la marea premieră a reality-show-ului TRĂDĂTORII! În această seară, de la 21:30, la PRO TV și pe VOYO, Ana Ularu, game masterul emisiunii, va deschide porțile castelului și va începe jocul pe viață și pe moarte.

autor
Stirileprotv

„24 de concurenți din toate colțurile României vor intra într-un castel fabulos și vor trăi la intensitate maximă jocul vieții. Vor lucra în echipă și vor completa misiuni epice pentru a strânge cât mai mulți bani pentru răsplata finală. Însă, printre ei, se ascund trădătorii: aceștia ucid în fiecare noapte în secret un jucător eliminându-l din competiție. Manipulare, trădare și cuțite înfipte în spate – exact de la cine nu te aștepți. Este sarcina jucătorilor nevinovați să-i descopere pe trădători și să-i alunge din castel, înainte să devină victime sigure. Nevinovați sau trădători trăiesc o experiență intensă, plină de adrenalină în care mințile lor devin arme”, spune Ana Ularu.

Încă de la prima interacțiune pe care o vor avea cu game masterul emisiunii, concurenții vor fi supuși la un joc... eliminator: „Hai să începem cu un scurt exercițiu de sinceritate! Cine nu e deloc ceea ce pretinde a fi? Fiecare decizie are o consecință.”

În prima zi la castel, Ana Ularu decide cine sunt trădătorii, iar aceștia trebuie să fie suficient de abili încât să fie mereu cu un pas înainte. „Mi-aș dori extraordinar de mult să fiu trădător, am venit să joc jocul în cea mai pură formă a sa. Vreau, pe cât de mult, să trădătez, să fiu duplicitar, să mint, să înșel în această emisiune”, va spune unul dintre concurenți.

Nu ratați, în această seară, prima ediție din reality-show-ul fenomen TRĂDĂTORII, unde fiecare concurent se luptă pentru marele premiu care poate ajunge până la 100.000 de euro! Premiera are loc de la 21:30 pe PRO TV și VOYO

Citește și
Kasia Smutniak
Regizorul Mel Gibson este criticat pentru alegerea unei actrițe pro-avort în rolul Fecioarei Maria

Sursa:

Etichete: protv, voyo, tradatorii,

Dată publicare: 30-10-2025 11:55

Articol recomandat de sport.ro
”Nu pot să spun la televizor”. Întrebarea despre Chivu l-a luat prin surprindere pe jucătorul lui Inter
”Nu pot să spun la televizor”. Întrebarea despre Chivu l-a luat prin surprindere pe jucătorul lui Inter
Citește și...
Regizorul Mel Gibson este criticat pentru alegerea unei actrițe pro-avort în rolul Fecioarei Maria
Stiri Mondene
Regizorul Mel Gibson este criticat pentru alegerea unei actrițe pro-avort în rolul Fecioarei Maria

Regizorul Mel Gibson se confruntă cu proteste din partea creștinilor conservatori după ce a ales o actriță pro-avort pentru rolul Fecioarei Maria în noul său film despre învierea lui Iisus Hristos.

Selly, pe „scaunul fierbinte” La bine și la Roast. Miercuri, de la 21:30, la PRO TV, și cu o zi înainte pe VOYO
Stiri Mondene
Selly, pe „scaunul fierbinte” La bine și la Roast. Miercuri, de la 21:30, la PRO TV, și cu o zi înainte pe VOYO

Final de sezon cu mult umor, ironii fine și replici memorabile. În această seară, de la ora 21:30, la PRO TV, și cu o zi înainte pe VOYO, Selly va fi vedeta care se va afla pe „scaunul fierbinte” în ultima ediție a acestui sezon din La bine și la Roast.

Vladimir Drăghia, Babasha și Dr. Cezar, printre numele din echipa Luptătorii de la Desafio: Reality show-ul de la PRO TV
Stiri Mondene
Vladimir Drăghia, Babasha și Dr. Cezar, printre numele din echipa Luptătorii de la Desafio: Reality show-ul de la PRO TV

A venit momentul ca echipa Luptătorii din show-ul Desafio: Aventura, de la PRO TV să facă un pas în față și să se prezinte publicului, înainte de startul filmărilor care vor avea loc în Thailanda.

Recomandări
Surpriză. Horațiu Potra a anunțat că se predă autorităților din România: ”Nu mă ascund și nu am de ce să mă ascund”
Stiri actuale
Surpriză. Horațiu Potra a anunțat că se predă autorităților din România: ”Nu mă ascund și nu am de ce să mă ascund”

După ce a fugit în Dubai, unde a fost și prins, mercenarul Horațiu Potra a transmis prin avocații săi că a decis să se predea autorităților din România, ”pentru a fi judecaţi în fața instanțelor române”.

Mesajul transmis de Ministrul Sănătății la 10 ani de la tragedia din Colectiv. „O rușine grea, pentru nepăsare și indolențǎ”
Stiri actuale
Mesajul transmis de Ministrul Sănătății la 10 ani de la tragedia din Colectiv. „O rușine grea, pentru nepăsare și indolențǎ”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a comemorat joi zece ani de la tragedia de la Colectiv, descriind perioada ca fiind una „de durere, rușine și neputință” pentru sistemul medical românesc.

Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă
INCENDIU IN COLECTIV
Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă

S-au împlinit 10 ani de la noaptea în care clubul Colectiv din București a fost cuprins de un incendiu devastator. 65 de oameni - cei mai mulți tineri - au murit în cel mai grav eveniment de după Revoluție, iar alți peste 180 au fost răniți.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 30 Octombrie 2025

03:31:57

Alt Text!
La Măruță
29 Octombrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 Octombrie 2025

01:47:37

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28