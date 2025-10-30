Premiera reality-show-ului fenomen: TRĂDĂTORII! „Vreau, pe cât de mult, să trădătez, să fiu duplicitar în această emisiune”

Au mai rămas doar câteva ore până la marea premieră a reality-show-ului TRĂDĂTORII! În această seară, de la 21:30, la PRO TV și pe VOYO, Ana Ularu, game masterul emisiunii, va deschide porțile castelului și va începe jocul pe viață și pe moarte.

„24 de concurenți din toate colțurile României vor intra într-un castel fabulos și vor trăi la intensitate maximă jocul vieții. Vor lucra în echipă și vor completa misiuni epice pentru a strânge cât mai mulți bani pentru răsplata finală. Însă, printre ei, se ascund trădătorii: aceștia ucid în fiecare noapte în secret un jucător eliminându-l din competiție. Manipulare, trădare și cuțite înfipte în spate – exact de la cine nu te aștepți. Este sarcina jucătorilor nevinovați să-i descopere pe trădători și să-i alunge din castel, înainte să devină victime sigure. Nevinovați sau trădători trăiesc o experiență intensă, plină de adrenalină în care mințile lor devin arme”, spune Ana Ularu.

Încă de la prima interacțiune pe care o vor avea cu game masterul emisiunii, concurenții vor fi supuși la un joc... eliminator: „Hai să începem cu un scurt exercițiu de sinceritate! Cine nu e deloc ceea ce pretinde a fi? Fiecare decizie are o consecință.”

În prima zi la castel, Ana Ularu decide cine sunt trădătorii, iar aceștia trebuie să fie suficient de abili încât să fie mereu cu un pas înainte. „Mi-aș dori extraordinar de mult să fiu trădător, am venit să joc jocul în cea mai pură formă a sa. Vreau, pe cât de mult, să trădătez, să fiu duplicitar, să mint, să înșel în această emisiune”, va spune unul dintre concurenți.

Nu ratați, în această seară, prima ediție din reality-show-ul fenomen TRĂDĂTORII, unde fiecare concurent se luptă pentru marele premiu care poate ajunge până la 100.000 de euro! Premiera are loc de la 21:30 pe PRO TV și VOYO.

