Povestea lui Rareș Cojoc și Andreea Matei, cei mai buni dansatori din lume. „Fiecare reprezintă jumătatea celuilalt”

16-10-2025 | 20:30
Cei mai buni dansatori din lume sunt români. Andreea Matei şi Rareş Cojoc au cucerit cele mai înalte podiumuri şi au câştigat aurul în cele mai prestigioase concursuri de profil. O premieră absolută pentru ţara noastră.

autor
Roxana Hulpe

Datorită lor, România va găzdui anul acesta Campionatul Mondial de Dans. Cei doi tineri ne-au arătat că talentul fără disciplină nu este suficient, şi că munca făcută cu pasiune te ajută să muți munții.

Sunt primii în ierarhia mondială a dansului şi sunt români. Au câştigat cea mai prestigioasă competiţie cu cel mai mare punctaj, apoi au venit firesc alte două medalii de aur şi șapte de argint la Grand Slam-uri, un argint şi un bronz la mondiale, plus europenele.

Nu o dată, presa mondială a descris dansul lor ca pe un moment de o frumuseţe ce îţi taie respiraţia.

Rareş Cojoc: „În toamna aceasta se fac doi ani de când aproape neîntrerupt am reuşit să ne consolidăm şi să ne păstrăm poziţia în topul ierarhiei mondiale. Am călătorit milioane de km împreună, din America în Asia şi Europa, am dansat sute de concursuri".

Andreea Matei: „Cred că e extraordinar să fii cel mai bun în lume în orice domeniu, nu doar în dans, şi cumva e o onoare şi o responsabilitate în acelaşi timp, pentru că de fiecare dată trebuie să dovedeşti şi să susţii ce ai realizat, prin perseverență, muncă şi multă consistenţă."

Au început de la șapte ani

Copila cu părul bălai a crescut, şi astăzi, la 30 de ani, ne arată că visul ei se numeşte România pe primul loc.

De 11 ani, alături de Rareş Cojoc, cel mai disciplinat şi precis dansator al momentului, transformă scena într-o poveste.

Rareş Cojoc: „Nu e o disciplină de care te apuci azi şi peste cinci ani poţi să ajungi primul în lume, ar fi frumos să fie aşa, dar nu este. Şi da, e o muncă. Dar nu e o muncă pe care un copil o face pentru Bacalaureat, e ca şi cum îţi dai bacu de 5,6 ori pe an timp de 20 de ani, sau în cazul meu de mai mult de 20 de ani. Noi ne antrenăm şi dacă suntem bolnavi, şi dacă plouă, şi dacă ninge, şi dacă se închid şcolile, nu există zonă de confort."

„Poate cineva dacă se uită la noi şi zice, vai ce frumos, ce uşor pare, parcă plutiţi. Sunt nişte iluzii, noi nu simţim nici uşor nici că plutim, nici confortabil, de fiecare când dansez şi în general în mintea sportivului există numai erori, mereu simţi că e ceva de îmbunătăţiţi" adaugă el.

Au început de la 7 ani, dar abia când s-au întâlnit au reuşit să ducă dansul românesc până în punctul în care nu a mai ajuns nimeni.

Rareş Cojoc: „Pare ciudat să vă spun, dar nouă ca şi cuplu nu ne-a fost dat nici măcar de antrenori prea mult credit. Iar eu în 2002, adică acum 23 de ani, când am participat în Germania la cel mai important concurs german open din lume. Am ieşit ultimul, penultimul, mama mi-a zis: mai băiatule renunţă, hai să găsim altceva, uite ce nivel de pregătire au copiii ăştia. Ţin minte, aceste cuvinte au fost factorul determinant să demonstrez".

Iar de atunci muncesc neîncetat, de luni până sâmbătă. Au în echipă patru antrenori italieni, un antrenor rus şi un kinetoterapeut. În fiecare dimineaţă, exerciţiile de mobilitate pentru tălpi, spate şi picioare sunt sfinte.

Andreea Matei: Ce apreciez la Rareş e că e foarte perseverent, şi dacă cineva îi atrage atenţia cu un lucru, el se străduieşte ca acel lucru data viitoare să iasă foarte bine, pe el nu îl demotivează criticile niciodată. E foarte, foarte fixist, sunt momente când e bine să fii perfecţionist, dar există şi limite. Și dacă mâna stă greşit, nu doar mişcarea, dacă un deget stă diferit... gata. Confortul dintre noi se schimbă brusc”

„Fiecare reprezintă jumătatea celuilalt”

Totul este calculat în vieţile lor: inclusiv greutatea, esenţială pe ring. Pentru ei, dulciurile şi sucurile acidulate sunt nişte necunoscute. Dincolo de asta... sinceritatea cântăreşte cel mai mult.

„Ca şi cuplu de dansatori, fiecare reprezintă jumătatea celuilalt. În cazul nostru, dacă eu sau Andreea ne-am rupe piciorul ar fi game over" adaugă Rareș

Familiile i-au susţinut mereu, chiar dacă nu este simplu. Rareş, de pildă, este tatăl a trei copii: Ioachim, Alexie şi Anastasia.

Rareş Cojoc: „Sunt sever.. nu ai cum să fii altfel, sunt trei!! Tre să îi aliniez câteodată, vreau să creez din mine dacă se poate un exemplu pentru copiii mei şi de aceea voi ţine aşa tare de dans în continuare, pentru că vreau şi eu să crească şi să realizeze ce face tatăl lor".

Andreea Matei: Rareş e un tată dedicat, mereu când suntem plecaţi sună, se interesează de toţi copiii fiecăruia, organizează programul fiecăruia. La un moment dat eram în aeroport, Ioachim era la carting şi nu avea cine să meargă după el, era cu Black-cab-ul pe telefon, trebuia să decoleze avionul"

Părinţii lui Rareş sunt prezenţi în toate marile competiţii şi le sunt sprijin inclusiv financiar, iar soţia lui, Andreea, este cel mai gălăgios susţinător.

Într-o lume care se mişcă din ce în cei repede, ei doi aleg să se mişte cu sens, chiar dacă este invers acelor de ceasornic. Fac parte din generaţia de 30 de ani care scrie povestea succesului cu rigoare şi consecvenţă.

Sursa: Pro TV

Etichete: campioni, dansatori,

Dată publicare: 16-10-2025 20:30

