Penélope Cruz a furat toate privirile la premiera unui film în Los Angeles. Ținuta cu care a făcut senzație. GALERIE FOTO

Stiri Mondene
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Getty

Penélope Cruz a atras toate privirile pe covorul roșu la premiera din Los Angeles a filmului „The Invite”, unde a apărut alături de Olivia Wilde. 

autor
Mihaela Ivăncică

Actrița spaniolă, în vârstă de 52 de ani, a demonstrat încă o dată că rămâne una dintre cele mai elegante prezențe de la Hollywood, într-o apariție care a stârnit admirație la DGA Theatre, relatează Daily Mail.

Vedeta a purtat o rochie bleu pal, cu decolteu amplu, care i-a pus în valoare silueta. Ținuta elegantă a fost completată de paiete fine și o croială fluidă, tip „drop waist”, ce i-a conferit un aer sofisticat și modern în același timp.

Look-ul actriței a fost unul atent construit: părul prins într-un coc lejer, cu șuvițe blonde lăsate liber, și un machiaj natural, cu eyeliner maro fumuriu, buze nude lucioase și pomeți accentuați discret. Cruz a pozat relaxată și sigură pe ea alături de Olivia Wilde, care nu doar joacă în film, ci semnează și regia producției.

Olivia Wilde, apariție îndrăzneață la Hollywood

Olivia Wilde, în vârstă de 42 de ani, a optat pentru o ținută mult mai dramatică: o rochie neagră cu mâneci bufante și decupaj în zona abdomenului, care i-a evidențiat silueta tonifiată. Rochia amplă, cu volane și lungă până în pământ, a fost una dintre cele mai comentate apariții ale serii.

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Actrița și-a completat look-ul cu un coc elegant și machiaj în tonuri închise, accentuând privirea cu fard negru. Pentru un plus de culoare, a ales cercei lungi, verzi-aurii, care au ieșit imediat în evidență pe covorul roșu.

La eveniment au fost prezenți și colegii din distribuție, Seth Rogen și Edward Norton, care au completat lista de vedete ale serii. Seth Rogen, 44 de ani, a venit într-un costum bleumarin în carouri, însoțit de soția sa, Lauren Miller Rogen, în timp ce Edward Norton, 56 de ani, a optat pentru un sacou gri, pantaloni asortați și un tricou negru cu decolteu în V.

Printre aparițiile surpriză ale serii s-a numărat și Kesha, care a atras atenția într-o rochie albă, fără spate, ce i-a scos în evidență tatuajele.

„The Invite” urmează să ajungă în cinematografe vineri, 26 iunie.

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Sursa: Daily Mail

Etichete: los angeles, vedete, penelope cruz,

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