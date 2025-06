Paula Herlo, una dintre vocile din „ȚUP”, prima serie animată VOYO: „Nu puteam refuza provocarea lui Alex Donovici”

Paula Herlo și Cristian Leonte sunt două dintre vocile pe care le veți auzi în episoadele disponibile chiar acum.

Paula Herlo: „Eu nu pot să refuz nicio provocare venită din partea lui Alex Donovici. Îmi amintesc exact telefonul pe care mi l-a dat acum 8 ani, când a scris această poveste și voia să o aibă în varianta audio pe site. M-a sunat și a zis 'vrei să-ți propun o afacere din care câștig numai eu și tu nimic?'

Și eu imediat am zis 'mă bag, asta se genul meu de afacere' și atunci am citit alături de Cristi povestea pentru site-ul povestilecristinei.ro și povestea tot crescut și s-a transformat într-o serie de de cărți foarte bune. Ei doi, Cristina și Alex Donovici, cred că sunt cei mai bun scriitori de povești pentru copii din România, foarte subiectivă, dar eu așa cred. Și da, am dat glas acestei micuțe ciocârlii, am devenit ȚUP”.

Cristian Leonte: „I-am zis lui Alex Donovici de prima dată când am văzut ilustrația 'asta trebuie să fie o animație'. Știam c-o să ia ceva timp că o să prindă un pic de tracțiune povestea asta. Cred că a ajuns la momentul extraordinar de potrivit ca să devină o animație nemaipomenit de frumoasă, de curată și de optimistă. Știi de cât multă lumină avem nevoie în viețile noastre chiar acum. La mulți ani, ȚUP. La mulți ani tuturor copiilor, o ocazie fantastică”.

