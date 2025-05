Pamela Anderson a apărut cu un nou look la Met Gala 2025. Cine a însoțit-o pe actriță pe covorul roșu. GALERIE FOTO

Pamela Anderson a adoptat un stil neașteptat de sobru la Met Gala 2025, eveniment desfășurat luni seară la New York.

La sosirea pe covorul roșu al Muzeului Metropolitan de Artă, actrița în vârstă de 57 de ani a purtat o rochie gri elegantă, semnată Tory Burch, și a afișat o coafură complet nouă, cu accente conservatoare, scrie Daily Mail.

Renunțând la părul său lung, blond platinat, vedeta din The Last Showgirl a ales pentru eveniment un bob scurt, drept, completat de un breton tăiat geometric. Coafura minimalistă i-a accentuat trăsăturile și a adăugat un aer sofisticat întregii ținute.

Rochie statement cu accente glam

Ținuta sa, o rochie lungă până în pământ, cu mâneci lungi și decolteu bateau, impresiona prin croiala care accentua șoldurile și detaliile sclipitoare presărate pe toată suprafața. Designul rafinat a fost completat cu accesorii Pandora discrete, dar de efect.

În ton cu tendințele recente ale vedetei, Pamela a optat pentru un machiaj natural, aproape insesizabil, care i-a pus în valoare frumusețea matură.

„Pregătirea a durat doar câteva minute. Totul a fost foarte simplu”, a declarat ea jurnaliștilor prezenți pe covorul roșu.

A fost însoțită de fiul său, Brandon Thomas Lee

Pentru seara dedicată modei, Pamela a fost însoțită de fiul ei, Brandon Thomas Lee, în vârstă de 28 de ani. Tânărul a purtat un smoking clasic negru, arătând impecabil și completând perfect prezența discretă, dar elegantă a mamei sale.

Met Gala 2025 a adus pe covorul roșu unele dintre cele mai spectaculoase ținute ale anului, purtate de vedete internaționale. Tema ediției – ‘Dandysmul Negru’ – a celebrat eleganța, rafinamentul și influența diasporei de culoare asupra modei.

Treptele Muzeului Metropolitan s-au transformat seara trecută într-un simbol al identității și emancipării culturale.

Dandysmul negru a strălucit pe treptele Met Gala

Luni seara, lumea modei și a celebrităților s-a adunat din nou pe treptele iconice ale Muzeului Metropolitan de Artă din New York, transformând intrarea impunătoare de pe 5th Avenue într-un spectacol vizual unic, demn de a fi supranumit „Oscarurile modei”.

Anul acesta, Met Gala a avut o temă profundă și relevantă: un omagiu adus influenței persoanelor de culoare asupra modei, o recunoaștere a contribuțiilor lor esențiale într-un context social și politic încă tensionat în America.

Sub semnul dandysm-ului negru, o estetică sofisticată și încărcată de semnificație istorică, vedetele au defilat într-o explozie de stiluri care au reinterpretat eleganța, puterea și simbolismul emancipării. Pentru o seară, treptele muzeului au devenit cel mai comentat și analizat podium virtual, fiecare apariție de la Met Gala fiind disecată pe rețelele sociale, unde milioane de fani au urmărit live evoluția „covorului roșu”.

Met Gala, pe lângă spectaculozitatea sa vizuală, are și o miză importantă: finanțarea Costume Institute, departamentul dedicat modei al muzeului. Evenimentul atrage an de an nu doar elitele din industria modei, ci și publicul larg, dornic să surprindă măcar o imagine a starurilor din proximitatea treptelor.

Cât costă un loc la dineul Met Gala

Met Gala rămâne un eveniment exclusivist, cu locuri limitate și costuri pe măsură: potrivit The New York Times, un loc la dineu a costat anul acesta 75.000 de dolari, iar până în 2025 organizatorii estimează venituri de peste 31 de milioane de dolari.

Anna Wintour, redactorul-șef al revistei Vogue și forța din spatele evenimentului, a transformat gala într-un spectacol adaptat perfect erei rețelelor sociale, unde imaginea contează mai mult ca niciodată.

„Această expoziție a fost planificată cu ani înainte și nu știam ce se va întâmpla pe scena politică, dar acum capătă o nouă importanță și o nouă rațiune de a fi”, a declarat Anna Wintour.

