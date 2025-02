Meniul de la Gala Premiilor Oscar 2025: Ce vor savura vedetele la cel mai așteptat eveniment al anului

Înainte de cea de-a 97-a ediție a Premiilor Oscar, vedetele de la Hollywood se pregătesc pentru cel mai așteptat eveniment al anului. În timp ce nominalizații așteaptă cu nerăbdare să afle dacă vor pleca acasă cu râvnitele trofee, un alt aspect al evenimentului atrage atenția: meniul exclusivist care va fi servit la Governors Ball.

Renumitul chef Wolfgang Puck a fost desemnat pentru al 31-lea an consecutiv să coordoneze oferta culinară a evenimentului, care va avea loc la Ray Dolby Ballroom din Ovation Hollywood. Iată ce preparate vor savura celebritățile în această seară specială și ce băuturi vor fi servite pentru a sărbători excelența în cinematografie.

Chef-ul Wolfgang Puck continuă tradiția culinară la Oscar 2025

Cu o reputație solidă în lumea gastronomică și o vechime de trei decenii în catering-ul pentru Premiile Oscar, chef-ul austriac Wolfgang Puck va coordona și în acest an echipa care va pregăti deliciile culinare pentru cei peste 1.500 de invitați așteptați la Governors Ball, scrie abcnews.go.com.

Puck este cunoscut drept chef-ul preferat al celebrităților, restaurantul său din Los Angeles, Spago, fiind frecventat de numeroase staruri precum Bradley Cooper, Taylor Swift și Tom Hanks. De-a lungul carierei sale, acesta a oferit servicii de catering pentru numeroase evenimente de înaltă ținută, inclusiv nunțile unor personalități precum Kim Kardashian și Paris Hilton.

Pentru meniul din acest an, Wolfgang Puck va fi asistat de Eric Klein, Vice Președinte Culinar și Partener la Wolfgang Puck Catering, în timp ce deserturile vor fi coordonate de maeștrii cofetari Kamel Guechida și Garry Larduinat.

De asemenea, Elliott Grover, directorul culinar al restaurantului londonez CUT din cadrul hotelului 45 Park Lane, va aduce un touch britanic evenimentului, creând trei preparate speciale pentru această ocazie. "Sunt incredibil de onorat să aduc preparate britanice clasice la acest eveniment pentru al treilea an alături de Wolfgang, mai ales sărbătorind cel de-al 31-lea an al său gătind pentru aceste premii", a declarat Grover.

Meniul exclusivist al Galei Oscar 2025: De la aperitive rafinate la deserturi spectaculoase

În cadrul unei apariții recente la emisiunea Good Morning America, Wolfgang Puck a dezvăluit detaliile meniului pregătit pentru Governors Ball 2025. Acesta a menționat că va pregăti atât favorite tradiționale, cât și preparate noi și inovative care vor încânta invitații.

Seara va începe cu o selecție de aperitive rafinate servite de personalul de catering, incluzând somon afumat pe matzoh, mini burgeri din carne de vită wagyu, toast de conopidă și tartarul de ton specific restaurantului Spago. Acestea vor fi însoțite de o varietate de pizza semnate de chef Puck, precum cea cu pui BBQ și margherita cu patru tipuri de brânză.

De asemenea, vedetele vor putea alege între plăcinta de pui cu trufe (se pare că este preferata actriței Barbara Streisand), mac and cheese, cartofi "bougie" cu caviar, paste agnolotti cu mazăre, cod cu miso servit în frunze de salată și creveți pop-corn.

Aportul britanic la festin va fi reprezentat de cele trei preparate create de Elliott Grover: clasicul "toad in the hole" (cârnați într-un aluat Yorkshire pudding), fish and chips și beef wellington. Londonezii vor avea ocazia să guste aceste preparate la restaurantul CUT în perioada 14 februarie - 9 martie 2025, alături de un cocktail special creat pentru această ocazie.

Pentru a satisface poftele dulci ale celebrităților, meniul de patiserie include bare "Kit Kat" tropicale preparate cu fructul pasiunii și ciocolată neagră, macarons marmorați cu piersică și floare de soc, tarte cu profiterol, căpșuni și vanilie, precum și faimoasele fursecuri Oscar, care poartă logoul premiilor. În plus, invitații vor putea să-și creeze propriul sundae de înghețată, să savureze trabucuri din ciocolată infuzate cu tequila Don Julio sau să viziteze stația Oscar Gold Spraying pentru o ciocolată specială.

Dimensiunea acestui eveniment culinar este impresionantă: echipa de catering a aproximativ 180 kg de somon afumat și 100 kg de cartofi pentru a satisface toate cerințele culinare ale serii.

Băuturile premium servite la Gala Premiilor Oscar 2025

Oferta de băuturi de la Governors Ball va fi la fel de exclusivistă precum meniul. Charles Joly și echipa de la barul Handshake Speakeasy din Mexico City vor crea o selecție exclusivistă de cocktailuri pentru invitați.

Printre creațiile din acest an se numără "The Class Act", preparată cu Tequila Don Julio 1942, "The Clear Winner", care conține Tequila Don Julio Reposado, și "The Thespian", o alternativă non-alcoolică pentru cei care preferă băuturi fără alcool.

Pentru al treilea an consecutiv, vinurile vor fi furnizate de Clarendelle & Domaine Clarence Dillon, marcă recunoscută pentru calitatea deosebită a produselor sale. În ceea ce privește șampania, Champagne Lallier își va face debutul la Oscar ca șampanie oficială a Governors Ball, adăugând un plus de rafinament și eleganță acestui eveniment de prestigiu.

