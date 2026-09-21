Bărbatul alături de care și-a construit viața se dovedește a fi cu totul altcineva decât credea: numele lui nu este Barbu, ci Dio, iar trecutul pe care i l-a ascuns este pe cale să schimbe totul. Umbrele trecutului se strecoară și în relația Deliei cu Cezar, unde tensiunile ies la suprafață.

Îndurerată, Mara îi va povesti prietenei ei, Ioana, tot ceea ce i s-a întâmplat, într-o încercare de a înțelege mai bine coșmarul pe care îl trăiește: „Joi au intrat unii peste patroana de la magazinul de bijuterii. Barbu... mă rog, să-i zicem generic Barbu. S-a nimerit acolo, mersese să ia verighete, că știi că n-am avut. Barbu i-a pus jos pe ăia. Au dat la știri imagini luate de pe camere. Și au venit niște mafioți peste el. L-au văzut la TV, îl căutau de mult și acum l-au recunoscut. Și când au venit să-l ia, am ieșit și eu afară după el. Codrin, micuțul, a ieșit și el. Au dat cu mașina peste el, a zburat în aer câțiva metri”.

Prietena Marei va încerca să găsească o explicație pentru minciunile bărbatului, sugerând că poate a vrut doar să o protejeze, dar Mara nici nu va vrea să o audă: „Dio, așa îl cheamă! Sper să moară în chinuri. Mă proteja dacă nu-mi ieșea vreodată în cale. Nu există justificare... Nu poți să bagi pe nimeni în așa ceva. Mai faci și copil!”.

În familia Scarlat, vestea că Dio, omul care le-a provocat una dintre cele mai mari suferințe, este încă în viață reaprinde tensiuni și răni pe care nimeni nu le-a uitat. Delia, fiica lui Scarlat, va fi acuzată de soțul ei, Cezar, că această veste o bucură surprinzător de tare: „Dio... tu crezi că n-am văzut cum ți-au lucit ochii când ai aflat că e în țară? Crezi că-s orb? Te cunosc, iubirea vieții mele, și ți-am văzut reacția. Tu nu înțelegi că se vede pe tine?”.

Cum va reacționa Delia la reproșurile lui Cezar, ce adevăruri mai ies la suprafață în familia Scarlat și dacă Mara va putea găsi puterea de a merge mai departe după tot ce a aflat, vom descoperi în această seară, de la ora 20:30, la PRO TV. Pe VOYO, episoadele din Fără Urmă sunt disponibile cu o săptămână în avans.

Fără Urmă – Adevărul te desparte în două