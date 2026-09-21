PRO TV a fost lider de audiență în perioada 14 – 20 septembrie, pe durata întregii zile, în fiecare dintre cele 7 zile ale săptămânii, în rândul publicului național, activ cu relevanță comercială, cu vârsta cuprinsă între 20 și 60 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD și a înregistrat 2.2 puncte de rating și 20.1% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 1.8 puncte de rating și 16.4% share.

Tot săptămâna trecută, în intervalul 19:00 – 23:00, în rândul publicului național, activ cu relevanță comercială, cu vârsta cuprinsă între 20 și 60 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, PRO TV a înregistrat, în fiecare dintre cele 7 zile ale săptămânii, 5.0 puncte de rating și 20.1% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 4.1 puncte de rating și 16.4% share.

Peste 7.4 milioane de telespectatori din întreaga țară au urmărit cel puțin un minut, pe întreaga perioadă a zilei, la PRO TV, în perioada 14 – 20 septembrie. De asemenea, săptămâna trecută, peste 3 milioane de români, din targetul activ, cu relevanță comercială, au vizionat cel putin 30 minute la PRO TV, comparativ cu 2.5 milioane, la Antena 1 și 1.3 milioane, în cazul Kanal D.

Săptămâna aceasta continuă cu cele mai obiective informații, la Știrile PRO TV, cu Vorbește lumea și Batem Palma?, dar și cu îndrăgitele producții Vocea României și MasterChef. Serialele turcești, Fără Urmă și Las Fierbinți aduc noi episoade, iar duminică, telespectatorii vor putea urmări o nouă ediție România, te iubesc! și Filmul PRO.