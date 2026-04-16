UPDATE O persoană necunoscută a escaladat gardul, a distrus compenente ale instalaţiei şi a sustras o ţeavă şi un robinet.

„La data de 16 aprilie 2026, în jurul orei 19.30, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 9 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, de către reprezentanţii unei unităţi spitaliceşti din Sectorul 2, cu privire la faptul că o persoană ar fi provocat distrugeri la un rezervor de oxigen aflat în curtea unităţii. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă”, a transmis, joi seară, Poliţia Capitalei.

Sursa citată a menţionat că la faţa locului s-au s-au deplasat şi echipaje de pompieri, care au acţionat pentru închiderea robineţilor rezervorului, în vederea eliminării oricărui pericol.

„În urma activităţilor specifice desfăşurate, s-a stabilit că o persoană ar fi pătruns în curtea spitalului prin escaladarea gardului, ulterior ar fi distrus o componentă a instalaţiei şi ar fi sustras o ţeavă de aproximativ un metru, precum şi un robinet aferent rezervorului”, anunţă Poliţia.

La ora transmiterii acestei ştiri se fac cercetări pentru identificarea şi prinderea persoanei.

Știre inițială

„A fost direcţionată la spital o autospecială din cadrul ISU, cu rezerve de oxigen (6 butelii/10l si 7/5l)”, au transmis oficialii Ministerului Sănătăţii, explincând că defecţiunea tehnică va fi remediata destul de repede.O țeavă de la instalația cu oxigen a spitalului s-ar fi crăpat joi după-amiază, iar medicii au făcut intervenții chirurgicale de urgență cu oxigen de la butelii, au transmis surse medicale pentru Știrile PRO TV.

Rezervorul de oxigen este închiriat, iar pacienții au fost conectați la butelii de oxigen. În prezent sunt 14 paturi ocupate la ATi, 6 pacienți sunt intubați la UPU, iar 3 pacienți care au avut nevoie de oxigen sunt la sdecția de cardiologie.

Nu este prima dată când are loc o asemenea defecțiune. Ea a afost remediată, dar a reapărut, au mai precizat reprezentanți ai spitalului pentru Știrile PRO TV.