Kilmer, care a murit în aprilie anul trecut la vârsta de 65 de ani, fusese ales pentru rolul părintelui Fintan, un preot catolic amerindian. Însă era deja prea bolnav, pentru a-și filma scenele.

Cu acordul fiicei acestuia, echipa filmului a folosit inteligența artificială generativă pentru a-l include pe actor în versiunea finală a lungmetrajului. Kilmer apare în trailer la vârste diferite.

„As Deep as the Grave" spune povestea a doi soți arheologi, care au încercat să reconstituie prin săpăturile lor istoria poporului Navaho. Inteligența artificială a stârnit deja controverse aprinse la Hollywood. Mulți se tem că această tehnologie va duce la pierderea locurilor de muncă.