Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision, virală cu ”Choke Me”. Zeci de milioane de vizualizări | VIDEO

Momentul live al piesei „Choke Me” a avut un impact remarcabil, devenind cel mai vizualizat clip de pe contul WiwiBloggs dintre toate cele 26 de prestaţii ale artiştilor prezenţi.

În plină campanie de promovare internaţională, Alexandra a continuat turneul Eurovision Pre Parties, unul dintre cele mai importante trasee de expunere pentru artiştii participanţi. În weekendul de Paşte, artista a fost prezentă la Eurovision in Concert, unul dintre cele mai mari evenimente dedicate fanilor Eurovision, organizat anual la Amsterdam.

În Amsterdam, artista a interacţionat cu ceilalţi concurenţi, a participat la sesiuni foto şi a realizat conţinut pentru social media.

Alexandra va urca pe scena pre-party-ului din Londra în 19 aprilie, dar şi la primul eveniment de acest tip organizat în România, în 18 aprilie, la Arenele Romane.

Pe lângă apariţiile live, artista pregăteşte şi lansarea unei versiuni acustice, la pian, a piesei „Choke Me”, realizată alături de colegul său de trupă, Thomas Circota.

Succesul piesei este confirmat şi de performanţele digitale: „Choke Me” se apropie de 2 milioane de ascultări pe Spotify, iar pe TikTok a generat peste 5.000 de creaţii şi 20 milioane de vizualizări.

Alexandra Căpitănescu a beneficiat de producția unui colaborator al Within Temptation

Pentru canalul oficial de YouTube al Eurovision, Alexandra a realizat un cover al piesei „Fuego”, interpretată iniţial de Eleni Foureira (Cipru 2018), moment care a primit un feedback extrem de pozitiv din partea fanilor, mulţi dintre aceştia considerând-o deja favorita la câştigarea trofeului Eurovision 2026.

Piesa „Choke Me” este compusă de Alexandra Căpitănescu alături de Călin Grajdan, Majii şi Ştefan Condrea, beneficiind de producţie adiţională din partea lui Daniel Gibson, cunoscut pentru colaborările cu trupa Within Temptation.



