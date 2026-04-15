Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision, virală cu ”Choke Me”. Zeci de milioane de vizualizări | VIDEO

Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, unde va concura cu piesa „Choke Me”, şi-a continuat campania de promovare la Amsterdam.

Cristian Anton

În plină campanie de promovare internaţională, Alexandra a continuat turneul Eurovision Pre Parties, unul dintre cele mai importante trasee de expunere pentru artiştii participanţi. În weekendul de Paşte, artista a fost prezentă la Eurovision in Concert, unul dintre cele mai mari evenimente dedicate fanilor Eurovision, organizat anual la Amsterdam.

Momentul live al piesei „Choke Me” a avut un impact remarcabil, devenind cel mai vizualizat clip de pe contul WiwiBloggs dintre toate cele 26 de prestaţii ale artiştilor prezenţi.

În Amsterdam, artista a interacţionat cu ceilalţi concurenţi, a participat la sesiuni foto şi a realizat conţinut pentru social media.

Alexandra va urca pe scena pre-party-ului din Londra în 19 aprilie, dar şi la primul eveniment de acest tip organizat în România, în 18 aprilie, la Arenele Romane.

Pe lângă apariţiile live, artista pregăteşte şi lansarea unei versiuni acustice, la pian, a piesei „Choke Me”, realizată alături de colegul său de trupă, Thomas Circota.

Succesul piesei este confirmat şi de performanţele digitale: „Choke Me” se apropie de 2 milioane de ascultări pe Spotify, iar pe TikTok a generat peste 5.000 de creaţii şi 20 milioane de vizualizări.

Alexandra Căpitănescu a beneficiat de producția unui colaborator al Within Temptation

Pentru canalul oficial de YouTube al Eurovision, Alexandra a realizat un cover al piesei „Fuego”, interpretată iniţial de Eleni Foureira (Cipru 2018), moment care a primit un feedback extrem de pozitiv din partea fanilor, mulţi dintre aceştia considerând-o deja favorita la câştigarea trofeului Eurovision 2026.

Piesa „Choke Me” este compusă de Alexandra Căpitănescu alături de Călin Grajdan, Majii şi Ştefan Condrea, beneficiind de producţie adiţională din partea lui Daniel Gibson, cunoscut pentru colaborările cu trupa Within Temptation.


Reprezentanta ţării noastre va urca pe scena de la Viena în a doua semifinală, ocupând poziţia cu numărul 3 în concurs.

Alexandra Căpitănescu a câștigat în 2023 a XI-a ediție a show-ului ”Vocea României”, unde l-a avut ca mentor pe Tudor Chirilă.  

Scandal internațional privind melodia României de la Eurovision. Ce spune TVR despre piesa „Choke Me"

Televiziunea Română (TVR) a apărat controversata piesă "Choke Me", care reprezintă România la Eurovision, respingând acuzaţiile conform cărora piesa trivializează o practică sexuală periculoasă, transmite miercuri DPA.
Alexandra Căpitănescu, cu piesa rock „Choke Me", va reprezenta România la Eurovision 2026

Artista Alexandra Căpitănescu a câștigat selecția națională și va reprezenta România la Eurovision 2026 cu piesa „Choke Me". „Vreau ca muzica mea să ajungă la oameni", a declarat, emoționată, după victorie.
Cine sunt finaliști din rândul cărora va fi ales reprezentantul României la Eurovision. O piesă va fi aleasă de fani

Televiziunea Naţională a anunţat joi seară cei zece finalişti ai Selecţiei Naţionale care vor concura pentru un loc în finala de la Viena a concursului Eurovision Song Contest.

Reuters: 67 de conturi de e-mail ale Forţelor Aeriene Române, sparte de hackeri cu legături cu Rusia. Greșeala atacatorilor

Hackeri având legături cu Rusia au spart peste 170 de conturi de e-mail aparţinând unor procurori şi anchetatori din Ucraina în ultimele luni, conform datelor analizate de Reuters.

Donald Trump spune că războiul cu Iranul este „aproape de final"

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, spune că războiul cu Iranul este „aproape de final” în timpul unui interviu pentru Fox News.

Ștefan Mușoiu, la EURomânia: cum gestionează UE criza combustibililor și când e momentul să cumpărăm bilete de avion

Vacanța de vară ar putea veni cu emoții pentru românii care aleg avionul ca mijloc de transport. 

