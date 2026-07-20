Noua ecranizare, semnată de Christopher Nolan, a avut un debut spectaculos în cinematografe și a detronat toate celelalte producții din box office-ul nord-american. În top urmează „Moana”, „Minions and Monsters” și „Toy Story 5”, care continuă să fie preferatele spectatorilor.

„Odiseea”, cel mai nou film regizat de Christopher Nolan, a strâns, în primul weekend, încasări de 124,5 milioane de dolari, doar în Statele Unite. Regizorul spune că a fost impresionat de structura narativă a celebrei epopei, care a stat la baza filmului.

Christopher Nolan, regizor: Este destul de impresionant să îți dai seama că ți-ai petrecut întreaga carieră auzind oameni spunând: „Ce abordare îndrăzneață, ce structură narativă neliniară!”. Iar apoi te întorci la unul dintre cele mai vechi texte literare și descoperi că este extraordinar de îndrăzneț tocmai prin structura lui, într-un mod extrem de captivant și incitant.

Și actorii au fost încântați să lucreze cu Nolan.

Lupita Nyong'o, actriță: Există deja un fel de legendă despre cum e să lucrezi pe platoul unui film regizat de Christopher Nolan, așa că am simțit că trebuie să trec printr-un soi de perioadă de acomodare. A fost de mare ajutor și apreciez foarte mult felul în care lucrează. Un lucru important este că pe platou nu sunt permise telefoanele mobile. Cred că asta schimbă complet nivelul de concentrare.

John Leguizamo, actor: Întâlnirea cu el a fost extraordinară. Chiar dacă nu aș fi primit rolul, tot ar fi meritat doar pentru prânzul petrecut alături de acest om incredibil de talentat, care s-a încumetat să spună această poveste uimitoare. Adică, cine se apucă să ecranizeze „Odiseea”? Este un proiect uriaș. O provocare extraordinară. Iar faptul că a reușit să o ducă la capăt este pur și simplu spectaculos.

"Moana" a coborât pe locul al doilea în topul box office, cu încasări de 19 milioane de dolari.

Iar "Minions and Monsters" e pe locul al treilea, în cel de-al treilea weekend de la lansare. În același timp, "Toy Story 5" a mai adăugat 13 milioane de dolari în box office-ul nord-american. Și are încasări totale de 430,9 milioane de dolari. A devenit, astfel, filmul cu cele mai mari încasări ale anului.