Duelul celor mai buni regizori de la Hollywood. Christopher Nolan vs. Martin Scorsese la Premiile Oscar 2024, LIVE pe VOYO

”Oppenheimer”, al lui Christopher Nolan, pare a fi un favorit al categoriei ”Oscar 2024 pentru cel mai bun film”, deși ”Killers of the Flower Moon”, de Martin Scorsese, ar putea provoca o surpriză.

Oppenheimer a avut succes la box-office, în timp ce Killers of the Flower Moon a avut o performanță slabă, având în vedere bugetul său mare, notează publicația online ScreenRant.

Cu toate acestea, filmul lui Scorsese a fost aclamat pe scară largă pentru trio-ul său de interpretări magistrale, din partea lui Leonardo DiCaprio, Robert De Niro și Lily Gladstone.

Până în 2007, premiile Oscar au fost, din punct de vedere istoric, șocant de neprietenoase cu cel mai în vârstă dintre acești doi cineaști. Scorsese a fost nominalizat de mai multe ori la Oscarul pentru cel mai bun regizor, dar abia după patru decenii de la debutul său cinematografic a câștigat premiul.

Acest lucru s-a întâmplat pentru ”The Departed”, care a fost, de asemenea, primul său film care a câștigat premiul pentru Cel mai bun film. În anul următor, succesul filmului ”The Dark Knight” l-a ridicat pe Nolan de la statutul de regizor emergent de blockbustere la cel de potențial candidat la premii.

Încă un deceniu și jumătate mai târziu, Nolan încă așteaptă o victorie la Oscar, după ce a fost nominalizat pentru categoriile Cel mai bun regizor, Cel mai bun film și Cel mai bun scenariu original.

Înainte de 2023, doar în alți doi ani au mai fost lansate filme de Martin Scorsese și Christopher Nolan în aceeași perioadă. În 2006, Scorsese a avut The Departed, iar Nolan a avut The Prestige. Primul a primit cinci nominalizări la Oscar, în timp ce cel de-al doilea a obținut două, însă niciuna dintre acestea nu s-a suprapus în aceeași categorie, întrucât The Departed nu a fost recunoscut pentru cinematografie sau regia artistică, în timp ce filmul lui Nolan a fost recunoscut.

Celălalt an înainte de 2023 în care au fost lansate filme de Scorsese și Nolan a fost 2010. De data aceasta, Shutter Island al lui Scorsese nu a fost deloc nominalizat la Oscar, în timp ce Inception al lui Nolan a fost. Interesant este că ambele au fost vehicule ale lui Leonardo DiCaprio, în care actorul a avut un rol legat de mintea sa, dar Shutter Island s-a dovedit a fi un film prea .... greu pentru Oscaruri.

Chiar dacă cei doi cineaști nu s-au mai confruntat niciodată în cursa pentru cel mai bun regizor sau cel mai bun film, Nolan și Scorsese au lansat același număr de filme în cei 13 ani care au trecut între timp.

Nolan a regizat cinci filme din 2010, începând cu The Dark Knight Rises și terminând cu Oppenheimer. Între timp, Scorsese a realizat tot cinci filme în aceeași perioadă, începând cu Hugo din 2011 și terminând cu Killers of the Flower Moon.

Multe dintre aceste filme le-au adus celor doi nominalizări la categoria Cel mai bun regizor în anii respectivi, dar nici Nolan, nici Scorsese nu au câștigat în această perioadă. Ca atare, bătălia dintre Nolan și Scorsese pentru Cel mai bun regizor în 2024 va fi foarte disputată. Deși acesta ar fi al doilea succes al lui Scorsese, acest lucru ar însemna că doar două dintre cele 26 de filme ale sale vor câștiga. În schimb, dacă Nolan ar câștiga Oscarul pentru cel mai bun regizor, ar fi prima sa victorie din 12 filme.

Martin Scorsese are o nominalizare în plus la categoria Cel mai bun film, față de Christopher Nolan

Scorsese a are până acum trei nominalizări la categoria Cel mai bun film, în timp ce Nolan a adunat două.

Trei filme ale lui Martin Scorsese au fost nominalizate la categoria Cel mai bun film, după victoria din 2007 a filmului The Departed: Hugo, în 2012, The Wolf of Wall Street, în 2014, și The Irishman, în 2020.

Cele două filme ale lui Nolan nominalizate pentru Cel mai bun film în aceeași perioadă au fost Inception în 2010 și Dunkirk în 2018. Acest lucru înseamnă că Scorsese are în prezent o nominalizare la categoria Cel mai bun film mai mult decât mai tânărul său concurent în același interval de timp.

Cu toate acestea, acest lucru ar putea să nu însemne prea mult atunci când vine vorba de șansele lor de câștig.

La urma urmei, în deceniile precedente, filmele lui Scorsese au adunat alte cinci nominalizări nereușite la categoria Cel mai bun film înainte de victoria lui The Departed: Taxi Driver în 1977, Raging Bull în 1981, Goodfellas în 1991, Gangs of New York în 2003 și The Aviator în 2005. Este demn de remarcat faptul că Scorsese a fost nominalizat personal la categoria Cel mai bun film doar cu Hugo, The Wolf of Wall Street și The Irishman, acestea fiind singurele trei dintre cele nouă filme nominalizate în total pentru acest premiu pe care le-a produs. De asemenea, el a produs "Killers of the Flower Moon".

Dată publicare: 05-03-2024 10:02