Nominalizările la Premiile Grammy 2026. Inginerul de sunet româno-canadian Şerban Ghenea a primit şase propuneri

Kendrick Lamar conduce lista nominalizărilor la Premiile Grammy 2026 cu nouă selecţii, conform listei publicate vineri de Record Academy.

Kendrick Lamar, al cărui single „Not Like Us” a triumfat în două dintre cele trei categorii principale la premiile Grammy din 2025, le oferă votanţilor şi mai multe ocazii de a-l recompensa în acest an, cu continuarea unui album de succes („GNX”) şi a unui single („Luther”), care sunt gata să-i ofere superstarului hip-hop şi mai multe premii la ediţia din 2026.

Lady Gaga a primit şapte nominalizări, depăşind recordul anterior de şase, obţinut în 2010. Gaga se află pe locul al doilea în clasamentul celor mai nominalizaţi artişti, alături de producătorii Jack Antonoff şi Cirkut, pentru care şapte a fost, de asemenea, numărul norocos, scrie Variety.

În fiecare an, există cel puţin un artist în ascensiune care obţine un număr de nominalizări mult mai mare decât se prevăzuse, iar anul acesta acel artist este Leon Thomas. El a obţinut şase nominalizări surprinzătoare, ceea ce îl plasează la egalitate cu Sabrina Carpenter, Bad Bunny şi inginerul de sunet şi mixerul româno-canadian Şerban Ghenea.

Cele şase nominalizări pentru Bad Bunny, artistul care va concerta în pauza Super Bowl-ului, au fost o veste bună pentru toţi cei care se temeau că muzica latină ar putea fi exclusă din categoriile importante, aşa cum s-a întâmplat de multe ori, şi în Latin Grammy. Bad Bunny a fost exclus din primele trei categorii în ultimii doi ani, dar a existat un aflux nou de votanţi cu drept de vot dublu atât pentru Grammy, cât şi pentru Latin Grammy, astfel încât era mai puţin probabil ca o astfel de omisiune să se repete. De fapt, superstarul mondial este nominalizat la toate cele trei categorii de top: albumul, înregistrarea şi piesa anului.

Bad Bunny nu este singurul care are şansa de a câştiga toate premiile. El este unul dintre cei patru artişti nominalizaţi în primele trei categorii, ceilalţi fiind Lamar, Gaga şi Carpenter.

Totuşi, nu există nicio posibilitate ca cineva să câştige toate cele patru categorii din toate genurile, deoarece categoria „cel mai bun artist nou” este ocupată de artişti care nu au avut prea mult succes în alte categorii. Leon Thomas este practic singurul dintre cei opt concurenţi la categoria BNA care a obţinut mai multe nominalizări. Majoritatea celorlalţi debutanţi nominalizaţi la categoria „cel mai bun artist nou” au obţinut o singură nominalizare, inclusiv Alex Warren, care a avut succes cu „Ordinary”, dar piesa în sine nu a apărut nicăieri printre nominalizări.

Grammy Awards va reveni pe CBS şi Paramount+ la 1 februarie, cu o transmisiune live şi streaming.

Nominalizări la principalele categorii Grammy 2026

Înregistrarea anului

''DtMF'', Bad Bunny, ''Manchild'', Sabrina Carpenter, ''Anxiety'', Doechii, ''Wildflower'', Billie Eilish, ''Abracadabra'', Lady Gaga, ''luther'', Kendrick Lamar cu SZA, ''The Subway'', Chappell Roan, ''APT.'', Bruno Mars şi ROSE

Albumul anului

''DeBi TiRAR MaS FOtoS'', Bad Bunny, ''Swag'', Justin Bieber, ''Man's Best Friend'', Sabrina Carpenter, ''Let God Sort Em Out'', Clipse, Pusha T, Malice, ''MAYHEM'', Lady Gaga, ''GNX'', Kendrick Lamar, ''Mutt'', Leon Thomas, ''CHROMAKOPIA'', Tyler, The Creator

Cântecul anului

''Abracadabra'', Lady Gaga, ''Anxiety'', Doechii, ''APT.'', Bruno Mars şi ROSE, ''DtMF'', Bad Bunny, ''Golden'', EJAE, Audrey Nuna şi REI AMI, ''luther'', Kendrick Lamar cu SZA, ''Manchild'', Sabrina Carpenter, ''Wildflower'', Billie Eilish

Cel mai bun artist nou

Olivia Dean, KATSEYE, The Marias, Addison Rae, sombr, Leon Thomas, Alex Warren, Lola Young

Cel mai bun album rap

''Let God Sort Em Out'', Clipse, Pusha T, Malice, ''GLORIOUS'', GloRilla, ''God Does Like Ugly'', JID, ''GNX'', Kendrick Lamar, ''CHROMAKOPIA'', Tyler, The Creator

Cel mai bun album pop vocal

''SWAG'', Justin Bieber, ''Man's Best Friend'', Sabrina Carpenter, ''Something Beautiful'', Miley Cyrus, ''MAYHEM'', Lady Gaga, ''I've Tried Everything But Therapy (Part 1)'', Teddy Swims

Compozitorul anului, non-clasic

Amy Allen, Edgar Barrera, Jessie Jo Dillon, Tobias Jesso Jr., Laura Veltz

Cel mai bun album pop

Cel mai bun album pop

„Swag" - Justin Bieber, „Man's Best Friend" - Sabrina Carpenter, „Something Beautiful" - Miley Cyrus, „Mayhem" - Lady Gaga, „I've Tried Everything But Therapy (Part 2)" - Teddy Swims

Cea mai bună interpetare rock

“U Should Not Be Doing That” - Amyl and the Sniffers, “The Emptiness Machine” - Linkin Park, “Never Enough” - Turnstile, “Mirtazapine” - Hayley Williams, “Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning” - Yungblud Featuring Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II

Cea mai bună interpretare metal

„Night Terror” - Dream Theater, „Lachryma” - Ghost, „Emergence” - Sleep Token, „Soft Spine” - Spiritbox, „Birds” - Turnstile

Cel mai bun cântec rock

“As Alive as You Need Me to Be” – Trent Reznor & Atticus Ross, songwriters (Nine Inch Nails)

“Caramel” - Vessel1 & Vessel2, songwriters (Sleep Token)

“Glum” - Daniel James & Hayley Williams, songwriters (Hayley Williams)

“Never Enough” - Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills & Brendan Yates, songwriters (Turnstile)

“Zombie” - Dominic Harrison & Matt Schwartz, songwriters (Yungblud)

Cel mai bun album rock

„Private Music” - Deftones, „I Quit” - Haim, „From Zero” - Linkin Park, „Never Enough” - Turnstile, „Idols” - Yungblud

Cel mai bun album de muzică alternativă

„Sable, Fable” - Bon Iver, „Songs of a Lost World” - The Cure, „Don’t Tap the Glass” - Tyler, the Creator, „Moisturizer” - Wet Leg, „Ego Death at a Bachelorette Party” - Hayley Williams

Cel mai bun album R&B

„Beloved” - Giveon, „Why Not More?” - Coco Jones, „The Crown” - Ledisi, „Escape Room” - Teyana Taylor, „Mur” - Leon Thomas

Cel mai bun album rap

„Let God Sort Em Out” - Clipse, Pusha T & Malice, „Glorious” - GloRilla, „God Does Like Ugly” - JID, „GNX” - Kendrick Lamar, „Chromakopia” - Tyler, the Creator

