Naomi Campbell împlinește 55 de ani. Povestea primei femei de culoare care a apărut pe coperta „Vogue France” | FOTO

Este prima femeie de culoare care a pozat pentru coperţile revistelor "Time" şi "Vogue France".

Relația cu părinții

Naomi nu şi-a cunoscut tatăl, care a părăsit-o pe mama ei, dansatoarea jamaicană Valerie Morris, pe când aceasta era însărcinată. În copilăria petrecută la Roma, a devenit pasionată de dansul modern. La vârsta de 8 ani, a avut o scurtă apariţie în clipul piesei "Is This Love", interpretată de Bob Marley.

Revenită în Marea Britanie în 1980, a început să studieze baletul la Academia de Arte Teatrale "Italia Conti" din Woking. A urmat şi cursurile Şcolii Dunraven din Streatham.

Cum a devenit model

În 1986, pe când se afla la cumpărături în Covent Garden, a fost descoperită de Beth Boldt, şefa agenţiei Synchro Model. Ca urmare, în luna aprilie a aceluiaşi an, cu puţin înainte de cea de-a şaisprezecea sa aniversare, Naomi Campbell a apărut pe coperta ediţiei britanice a revistei "Elle".

În doar câţiva ani, Naomi Campbell a defilat pe podium în cadrul evenimentelor de prezentare ale unor designeri precum Gianni Versace, Azzedine Alaia şi Isaac Mizrahi. Printre fotografii, cu care a colaborat în primii ani ai carierei de model, s-au numărat Peter Lindbergh, Herb Ritts şi Bruce Weber.

La sfârşitul anilor '80, a fost considerată, alături de Christy Turlington şi Linda Evangelista, cel mai cunoscut şi solicitat manechin al generaţiei sale.

În decembrie 1987, a fost a doua femeie de culoare care a apărut pe coperta ediţiei britanice a revistei "Vogue", după anul 1966. În august 1988, a devenit prima femeie de culoare care a pozat pentru coperta "Vogue" din Franţa, la insistenţele celebrului designer Yves St. Laurent. Un an mai târziu, în luna septembrie, a fost prezentă şi pe coperta ediţiei americane a revistei.

Una dintre cele mai faimoase fotografii din istoria industriei de modă este coperta "Vogue" din ianuarie 1990. Realizată de Peter Lindberg, imaginea o prezintă pe Naomi Campbell, împreună cu celelalte patru supermodele ale vremii: Christy Turlington, Linda Evangelista, Cindy Crawford şi Tatjana Patitz. Ulterior, cel cinci dive au apărut în clipul piesei "Freedom! '90" interpretată de George Michael.

Următoarea apariţie a celebrului manechin într-un clip muzical datează din 1991, când a dansat, alături de Michael Jackson, pe ritmurile piesei "In the Closet".

După o colaborare cu un alt nume celebru al fotografiei de fashion, Patrick Demarchelier, Naomi a bifat şapte defilări pe podiumul de modă din cadrul Victoria's Secret Fashion Show.

Prima femeie de culoare care a deschis un shov Prada

A devenit, în 1997, prima femeie de culoare care a deschis un show Prada, potrivit harpersbazaar.com.

La mijlocul anilor '90, a publicat, din postura de co-autoare, cartea "Swan", despre un top-model care se confruntă cu un şantaj. În 1994, a lansat singurul său album de studio, "Baby Woman". Produsă de Youth şi Tim Simenon, colecţia de melodii a avut un succes notabil în Japonia, extrasul pe single "Love and Tears" ajungând în mai multe clasamente de R&B din lume.

În 1999, a început să colaboreze cu Cosmopolitan Cosmetics, o sucursală a Wella, prin care Naomi a lansat mai multe parfumuri. În luna noiembrie, a pozat împreună cu alte 12 modele de top pentru artista Annie Leibovitz.

Alături de Elle Macpherson, a prezentat ediţia cu numărul 50 a concursului Miss Universe, în mai 2001.

A fost printre modelele care au prezentat ultimele tendinţe de fashion la celebrul spectacol Dior desfăşurat la Versailles, ocazionat de împlinirea, în 2007, a 60 de ani de la înfiinţarea celebrei companii fondate de Christian Dior.

În luna iulie 2008, a fost una dintre cele patru modele de culoare, alături de Liya Kebede, Sessilee Lopez şi Jourdan Dunn, care au pozat pentru Steven Meisel, fotografiile fiind publicate în ediţia italiană a "Vogue".

Începând cu 2013, Naomi a făcut parte din juriul emisiunii de reality-show "The Face". În 2014, a apărut pe coperţile "Vogue" din Australia, Japonia şi Turcia. În acelaşi an, "Glamour Magazine" a numit-o Personalitatea TV a anului, arată harpersbazaar.com. Au urmat colaborări cu Zac Posen, Burberry şi Agent Provocateur.

În primăvara anului 2020, a debutat seria "No Filter with Naomi", realizată de Naomi şi publicată de aceasta pe platforma YouTube. Prima invitată a fost Cindy Crawford. Episodul cu numărul 50 l-a avut invitat pe Jean Paul Gaultier.

La data de 12 ianuarie 2021, Naomi Campbell a fost numită ambasador al turismului de către ministerul de profil din Kenya. Pentru impactul pe care l-a avut asupra industriei de fashion, a primit, în iulie 2022, un doctorat de onoare din partea Universităţii pentru Arte Creative din Londra, notează bbc.com.

De-a lungul carierei, Naomi Campbell a atras atenţia, în repetate rânduri, asupra prejudecăţilor din industria de profil. "Poate că sunt considerată unul din modelele de top din lume, dar în niciun caz nu sunt plătită precum colegele mele", a declarat ea în 1991, pentru "Time".

S-a implicat în numeroase activități caritabile

S-a implicat în numeroase activităţi caritabile, organizând evenimente de binefacere pentru Fondul "Nelson Mandela" dedicat copiilor şi pentru combaterea cancerului de sân, suferinţă care a afectat-o şi pe mama ei. În 2005, a pus bazele organizaţiei caritabile "We Love Brazil", care strânge fonduri în vederea susţinerii afacerilor locale începute de femei. Pentru eforturile sale de a combate sărăcia din Brazilia, a fost declarată ambasador al oraşului Rio de Janeiro, de către primarul acestuia, Cesar Maia.

O altă organizaţie de binefacere începută de fotomodelul britanic, Fashion for Relief, a ajutat victimele unor dezastre naturale precum cele ale Uraganului Katrina (2005) sau a cutremurului din Haiti (2010).

S-a remarcat şi ca actriţă, între peliculele în care a jucat se află: "Invasion of Privacy" (1996), "Trippin'" (1999), "Karma Aur Holi" (2009), "Zoolander 2" (2016), "Something Beautiful" (2025). A făcut parte din distribuţia unor seriale de televiziune precum "Empire" (2015-2016), "Star" (2017-2018), "The Real Houswives of Dubai" (2022) şi "The Super Models" (2023).

A putut fi urmărită în videoclipurile unor piese celebre, printre care "Nasty Girl" (The Notorious B.I.G.), "Girl Panic!" (Duran Duran), "Brown Skin Girl" (Beyonce) şi "Every Girl You've Ever Loved" (Miley Cyrus).

Pe lângă romanul "Swan", a mai publicat cărţile "Top Model" (1994), "Naomi" (1996) şi "Naomi Campbell" (2016).

Top-modelul britanic anunţa venirea pe lume a primului ei copil, o fetiţă, în mai 2021, cu puţin timp înainte de împlinirea vârstei de 51 de ani. În 2023 a devenit mamă pentru a doua oară, după ce a născut un băieţel.

În ianuarie 2024, a revenit pe podiumul de defilare la vârsta de 53 de ani, în cadrul Săptămânii Modei de la Paris, informează site-ul revistei americane People. În luna iunie a aceluiaşi an, Naomi a fost omagiată la Victoria and Albert Museum din Londra, prima manifestare a prestigiosului muzeu care i-a fost dedicată vreodată unui model din industria modei, informează Reuters.

Expoziţia "Naomi: In Fashion" a prezentat cariera unuia dintre cele mai recognoscibile chipuri din industria modei prin intermediul unor ţinute emblematice prezentate de-a lungul anilor pe podiumurile de defilare, precum şi prin intermediul influenţei şi activismului top-modelului britanic.

