Naomi Campbell, apariție spectaculoasă într-un costum portocaliu la Săptămâna Modei de la Paris. GALERIE FOTO

03-10-2025 | 11:49
Naomi Campbell
Naomi Campbell și Shailene Woodley au adus strălucirea pe podium joi, la prezentarea Roger Vivier din cadrul Săptămânii Modei de la Paris.

Ioana Andreescu

Supermodelul Naomi, în vârstă de 55 de ani, a arătat șic într-un costum portocaliu aprins, compus dintr-o fustă midi și un sacou cu mâneci bufante, inspirate din anii ’80, potrivit Daily Mail.

Și-a completat ținuta încălțând o pereche de pantofi stiletto mov din piele întoarsă. Naomi și-a purtat lucrurile personale într-un clutch roșu și și-a accesorizat ținuta cu o pereche de ochelari de soare mari, maro.

Între timp, Shailene, 33 de ani, a atras atenția într-o rochie din dantelă neagră, purtată peste o lenjerie neagră cu talie înaltă. Și-a completat lookul cu sandale negre cu barete subțiri, un handbag vișiniu și un trench bej.

Sursa: Daily Mail

