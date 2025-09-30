Monica Bellucci împlinește 61 de ani. Detalii mai puțin cunoscute despre viața și cariera actriței | GALERIE FOTO

Monica Bellucci împlinește marți 61 de ani. Considerată una dintre cele mai elegante și fascinante actrițe europene, Bellucci a avut o carieră spectaculoasă, de la modelingul de top la roluri memorabile în filme internaționale.

Născută în Umbria, Italia, a început să lucreze ca model la o vârstă fragedă, trecând mai târziu la film. În 1988, a părăsit Facultatea de Drept de la Universitatea din Perugia şi s-a mutat la Milano, unde a semnat un contract cu Elite Model Management, o agenţie de modele de top. Până în 1989, a ieşit în evidenţă ca model la Paris şi peste Atlantic, la New York. A pozat printre altele, pentru Dolce & Gabbana şi Elle. A obținut primul său rol important în serialul „Vita coi figli” și a fost descoperită curând de regizori europeni și hollywoodieni.

Filmografia actriței

Descoperirea cu adevărat semnificativă în cariera de actriţă a venit cu filmul "Dracula" (1992), regizat de Francis Ford Coppola. După premiera filmului "Dracula", a început să primească o invitaţie după alta pentru diferite roluri. Într-o perioadă scurtă de timp, ea a apărut în filme precum "Stubborn Fate", "Snowball", "The Heroes" şi "Joseph".

Ulterior, a apărut în filme precum "Bad Tone", "Asterix & Obelix: Mission Cleopatra", "She Hates Me", "How Much Do You Love Me?" şi lista continuă. De menţionat că multe dintre aceste filme, au primit premii prestigioase, ea însăşi devenind câştigătoare la categorii precum cea mai bună actriţă sau cel mai bun rol feminin.

Vorbește italiană, franceză și engleză și, ca urmare, a lucrat în diverse producții din întreaga lume. Monica Bellucci este una dintre cele mai proeminente actrițe europene din ultimele decenii și un icon al modei. Monica a fost căsătorită de două ori. Primul soţ a fost fotograful Claudio Carlos Basso. S-au căsătorit în 1990, dar căsătoria lor s-a încheiat după patru ani. În 1999, s-a căsătorit cu actorul francez Vincent Cassel, cu care are două fiice, Deva și Léonie. Căsătoria s-a încheiat după 14 ani, dar cei doi au rămas în contact de dragul familiei.

Monica a apărut mai târziu alături de regizorul Tim Burton, de care s-a despărțit în septembrie 2025. Actrița continuă să joace în filme, să participe la festivaluri și să colaboreze cu branduri de modă.

