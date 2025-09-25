Catherine Zeta-Jones împlineşte 56 de ani. Cum arăta frumoasa actriță la începutul carierei. GALERIE FOTO

25-09-2025 | 16:06
Catherine Zeta-Jones
Profimedia

Catherine Zeta-Jones a câştigat un Premiu al Academiei Americane de Film în 2003 pentru interpretarea scandaloasei Velma Kelly, în adaptarea pentru marile ecrane a musicalului de pe Broadway "Chicago".

Ioana Andreescu

A fost distinsă şi cu premiul Tony pentru rol principal într-un musical, pentru debutul ei pe Broadway în ''A Little Night Music'', în regia lui Stephen Sondheim.

Copilăria actriței

Catherine Zeta-Jones s-a născut la 25 septembrie 1969, în Swansea, Ţara Galilor. A ajuns cunoscută în rândul publicului de televiziune la începutul anilor 1990, când a jucat în serialul difuzat de Yorkshire Television ''The Darling Buds of May'' (1991). Serialul a fost un succes, iar Catherine a devenit una dintre cele mai populare actriţe de televiziune din Regatul Unit.

Cum și-a început cariera 

Ulterior, a fost distribuită în diferite roluri secundare din producţii precum ''Christopher Columbus: The Discovery'' (1992), miniseria ''Ecaterina cea Mare'' (1995), ''Fantoma'' (1996), înainte să ajungă pe marile ecrane cu rolul ei binecunoscut din ''Masca lui Zorro'' (1998), alături de Anthony Hopkins şi Antonio Banderas.

A jucat în multe blockbustere cu bugete mari, precum ''Capcană pentru hoţi'' (1999), ''Castelul bântuit'' (1999) şi ''Trafic'' (2000).

Pentru rolul Velma Kelly din comedia muzicală ''Chicago'' (2002) a mai fost nominalizată la Globurile de Aur şi a mai fost distinsă cu premiile Critics' Choice, Screen Actors Guild şi BAFTA.

A apărut alături de George Clooney în ''Intolerable Cruelty'' (2003), ''Unsprezece plus una'' / ''Ocean's Twelve'' (2004), iar apoi şi-a reluat rolul principal în ''The Legend of Zorro'' (2005). Au urmat roluri apreciate de public în: ''No Reservations'' (2007), ''Houdini - Ultimul magician'' (2007), ''Idilă cu dădaca mea'' (2009), ''Lay the Favorite'' (2012), ''Rock of Ages'' (2012), ''Mereu în offside'' (2012), ''Oraşul corupt'' (2013) ''Efecte adverse'' (2013),''Greu de pensionat 2'' (2013).

În 2017, a jucat în filmul de televiziune ''Cocaine Godmother'', care prezintă povestea vieţii reginei drogurilor Griselda Blanco.

S-a remarcat prin apariții în seriale

În ultimii ani, s-a remarcat prin apariţiile în seriale precum: ''Queen America'' (2018-2019), ''Prodigal Son'' (2021), ''Wednesday'' (2022), ''National Treasure: Edge of History'' (2022-2023).

În 2010, a primit titlul de Comandor al Ordinului Imperiului Britanic pentru serviciile pe care le-a adus industriei cinematografice şi organizaţiilor de caritate.

În noiembrie 2000, s-a căsătorit cu actorul Michael Douglas. Fiul lor, Dylan Michael, s-a născut în august 2000, urmat de fiica, Carys, în aprilie 2003.

În 2010, Catherine Zeta-Jones a renunţat la activitatea cinematografică pentru a-şi susţine soţul într-o perioadă dificilă, în lupta împotriva cancerului. În anul următor, actriţa a recunoscut public că a fost diagnosticată cu tulburare bipolară, un tip de depresie. La acea vreme, ea a declarat pentru revista InStyle: „Nu sunt genul de persoană căreia îi place să-şi strige sus şi tare problemele personale, dar, odată ce tulburarea bipolară a devenit publică, sper că tovarăşii de suferinţă vor şti că este complet controlabilă".

