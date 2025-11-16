Monica Bellucci, apariție de senzație la Vatican. Zeci de vedete de la Hollywood s-au întâlnit cu Papa Leon | GALERIE FOTO

La Vatican, Papa Leon al 14-lea a primit, sâmbătă, zeci de vedete de la Hollywood în audiență.

Papa Leon al XIV-lea a declarat sâmbătă, în cadrul unei audiențe la Vatican, unui grup de actori și regizori de la Hollywood că situația cinematografelor este una dificilă și că este nevoie de un efort mai mare pentru a le proteja și pentru a păstra experiența colectivă a vizionării filmelor, informează Reuters.

Printre vedetele prezente s-au numărat actrițele Cate Blanchett și Monica Bellucci, actorul Chris Pine și regizorul laureat cu Oscar Spike Lee.

Pentru Leon, primul papă originar din Statele Unite, cinematografia este un 'atelier al speranței' esențial într-o perioadă de incertitudine globală și suprasaturare digitală.

'Cinematografele se confruntă cu un declin îngrijorător, multe fiind dispărând din orașe și cartiere', a precizat papa.

'Nu puțini sunt cei care spun că arta cinematografică și experiența de a vedea un film la cinema sunt în pericol. Îndemn instituțiile să nu renunțe, ci să coopereze pentru a afirma valoarea socială și culturală a acestei activități', a subliniat suveranul pontif.

În multe țări, încasările la box-office rămân mult sub nivelurile înregistrate înainte de pandemia de COVID-19, iar în SUA și Canada încasările multiplexurilor au fost în această vară la cel mai scăzut nivel din 1981, cu excepția perioadei de lockdown din timpul pandemiei de COVID-19.

Potrivit papei, cinematografia, care marchează anul acesta 130 de ani de existență, a evoluat de la un joc de lumini și umbre la o formă capabilă să dezvăluie cele mai profunde întrebări ale umanității.

'Cinema-ul nu înseamnă doar imagini în mișcare; el pune speranța în mișcare', a afirmat papa, adăugând că a intra într-o sală de cinema este 'asemenea trecerii unui prag' într-un spațiu în care imaginația se lărgește și până și durerea poate căpăta un nou sens.

O cultură modelată de stimuli digitali constanți riscă să reducă poveștile la ceea ce algoritmii prezic că va avea succes, a avertizat el.

'Logica algoritmilor tinde să repete ceea ce funcționează, însă arta deschide ceea ce este posibil', a subliniat Leon, îndemnând cineaștii să apere 'lentoarea, tăcerea și diferența' atunci când acestea pun povestea în valoare.

Papa i-a încurajat, de asemenea, pe artiști să abordeze cu onestitate violența, războiul, sărăcia și singurătatea, subliniind că un cinema bun 'nu exploatează suferința; o recunoaște și o explorează'.

El i-a lăudat nu doar pe regizori și pe actori, ci și pe numeroșii profesioniști din spatele camerelor, a căror măiestrie face posibile filmele, descriind cinematografia drept 'un efort colectiv în care nimeni nu este autosuficient'.

La finalul discursului, lunga listă de invitați a trecut pe rând să îl întâlnească pe papă, mulți oferindu-i daruri. Printre aceștia s-a numărat regizorul Spike Lee, care i-a dăruit un maiou al echipei de baschet New York Knicks, inscripționat cu 'Pope Leon 14'.

Înaintea întâlnirii de sâmbătă, Vaticanul a făcut publice patru dintre filmele preferate ale papei: 'The Sound of Music', de Robert Wise, 'It's a Wonderful Life', semnat de Frank Capra, 'Ordinary People', în regia lui Robert Redford, și 'La vita e bella', de Roberto Benigni.

