Moment emoționant la premiile OSCAR 2025. Cel mai bun documentar, ”No Other Land”, realizat de un israelian și palestinian

Câștigătorii pentru ”cel mai bun film documentar” au avut un mesaj emoționant pentru spectatorii premiilor Oscar, duminică seară.

Basel Adra, un activist palestinian, și Yuval Abraham, un jurnalist israelian, care au colaborat pentru filmul "No Other Land", au lansat un avertisment, după ce au câștigat un Oscar pentru film.

Produs de un colectiv palestiniano-israelian, "No Other Land" spune povestea distrugerii Masafer Yatta, comunitatea activistului Adra din Cisiordania ocupată de Israel.

"Acum aproximativ două luni am devenit tată și speranța mea (pentru) fiica mea (este) că nu va trebui să trăiască aceeași viață pe care o trăiesc eu acum", a declarat Adra, potrivit USA Today. "Mereu temându-se de supraveghere, demolări de case (și) strămutări forțate".

"No Other Land” reflectă realitatea dură pe care o suportăm de decenii", a continuat Adra.

"Facem apel la lume să ia măsuri serioase pentru a opri nedreptatea și pentru a opri curățarea etnică a poporului palestinian.", a mai spus el.

"No Other Land" director Basel Adra: "We call on the world to take serious actions to stop the injustice and to stop the ethnic cleansing of Palestinian people." | #Oscars pic.twitter.com/NzoqLKiBSJ