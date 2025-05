Met Gala 2025 - ce semnifică „Dandysmul Negru” pe covorul roșu. Cele mai uimitoare apariții și mesajele din spatele lor FOTO

Treptele Muzeului Metropolitan s-au transformat seara trecută într-un simbol al identității și emancipării culturale.

Dandysmul negru a strălucit pe treptele Met Gala

Luni seara, lumea modei și a celebrităților s-a adunat din nou pe treptele iconice ale Muzeului Metropolitan de Artă din New York, transformând intrarea impunătoare de pe 5th Avenue într-un spectacol vizual unic, demn de a fi supranumit „Oscarurile modei”.

Anul acesta, Met Gala a avut o temă profundă și relevantă: un omagiu adus influenței persoanelor de culoare asupra modei, o recunoaștere a contribuțiilor lor esențiale într-un context social și politic încă tensionat în America.

Sub semnul dandysm-ului negru, o estetică sofisticată și încărcată de semnificație istorică, vedetele au defilat într-o explozie de stiluri care au reinterpretat eleganța, puterea și simbolismul emancipării. Pentru o seară, treptele muzeului au devenit cel mai comentat și analizat podium virtual, fiecare apariție fiind disecată pe rețelele sociale, unde milioane de fani au urmărit live evoluția „covorului roșu”.

Met Gala, pe lângă spectaculozitatea sa vizuală, are și o miză importantă: finanțarea Costume Institute, departamentul dedicat modei al muzeului. Evenimentul atrage an de an nu doar elitele din industria modei, ci și publicul larg, dornic să surprindă măcar o imagine a starurilor din proximitatea treptelor.

Cât costă un loc la dineul Met Gala

Met Gala rămâne un eveniment exclusivist, cu locuri limitate și costuri pe măsură: potrivit The New York Times, un loc la dineu a costat anul acesta 75.000 de dolari, iar până în 2025 organizatorii estimează venituri de peste 31 de milioane de dolari.

Anna Wintour, redactorul-șef al revistei Vogue și forța din spatele evenimentului, a transformat gala într-un spectacol adaptat perfect erei rețelelor sociale, unde imaginea contează mai mult ca niciodată.

„Această expoziție a fost planificată cu ani înainte și nu știam ce se va întâmpla pe scena politică, dar acum capătă o nouă importanță și o nouă rațiune de a fi”, a declarat Anna Wintour.

Getty

Cele mai spectaculoase ținute de la Met Gala 2025

Printre primele apariții remarcabile ale serii s-a numărat actrița și muziciana Teyana Taylor, care a captivat audiența cu o ținută elaborată: o pelerină strălucitoare, decorată cu trandafiri, un baston elegant și o pălărie cu pene, completate de un costum împodobit cu lanțuri de argint purtate peste o vestă subțire cu nasturi. Taylor a reușit să îmbine elemente clasice cu accente contemporane, într-o declarație stilistică puternică despre identitate și apartenență.

Getty

În competiția neoficială pentru cea mai lungă și impresionantă trenă, Diana Ross a atras toate privirile. Trena sa, de câțiva metri, era brodată cu numele copiilor și nepoților săi, o alegorie vizuală emoționantă care a transformat apariția ei într-un omagiu adus familiei și moștenirii personale.

Getty

Ca în fiecare an, Rihanna și-a păstrat statutul de „regină a serii” printr-o apariție întârziată dar spectaculoasă. Artista din Barbados, devenită între timp miliardară în afaceri, a publicat inițial o fotografie pe străzile din New York, etalându-și sarcina vizibilă, al treilea copil pe care îl așteaptă alături de A$AP Rocky.

Getty

„Vă mulțumesc, suntem foarte fericiți”, a declarat rapperul pe treptele Met, completând imaginea unui moment personal transpus într-un cadru public.

Când în sfârșit a pășit pe trepte, Rihanna a purtat o pălărie cu boruri largi, o fustă gri legată la spate și o mini-fustă care i-a pus în valoare burtica de gravidă, continuând tradiția de a transforma Met Gala într-un prilej de exprimare personală și artistică.

Dandysmul Negru pe covorul roșu Met Gala

Tema din acest an a avut și o dimensiune politică și culturală aparte. Dandysmul negru, moștenit din perioada sclaviei și transformat de-a lungul secolelor într-un simbol al rafinamentului și emancipării, a fost explorat în toate formele sale. Noua senzație rap Doechii a ales o coafură afro și o țigară supradimensionată, purtând o jachetă scurtă Louis Vuitton și pantaloni scurți, într-o reinterpretare modernă a eleganței androgin-masculine.

Getty

Actorul Colman Domingo, unul dintre co-președinții galei din 2025, a purtat o pelerină albastru regal, aducând un omagiu regretatului André Leon Talley, primul director de creație afro-american al revistei Vogue.

Getty

Alături de el, Lewis Hamilton, pilotul de Formula 1, a optat pentru un costum crem impecabil, accesorizat cu o beretă și diamante strălucitoare.

Getty

Artistul Pharrell Williams a purtat o jachetă albă scurtă, încrustată cu perle, fiecare detaliu devenind o piesă de rezistență în povestea vizuală a serii.

Getty

Atmosfera a fost completată de un cor care a interpretat piesa iconică „Ain’t No Mountain High Enough”, aducând un plus de emoție unui eveniment care a fost mai mult decât o simplă paradă de modă: a fost o reafirmare a identității culturale și a luptei pentru recunoaștere într-o Americă aflată într-un moment politic dificil. Tema a rezonat puternic și în contextul în care, la cinci ani de la protestele „Black Lives Matter” declanșate de moartea lui George Floyd, multe instituții culturale americane își regândesc rolul și mesajul.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: