În Biserica franciscană de aici se află o statuie a Fecioarei Maria, considerată făcătoare de minuni.

Slujba a început deja, iar zona în care mă aflu este plină de pelerini îmbrăcați în costume tradiționale. Printre ei se va afla și președintele Ungariei, Tamas Sulyok.

Credincioșii au transformat întregul deal de aici, din Șumuleu Ciuc, într-un loc al rugăciunii și al comuniunii. Mulți au venit de câteva zile și s-au cazat la pensiunile din zonă. Multe familii au parcurs pe jos zeci de kilometri până la altarul amplasat la baza muntelui.

Pentru mulți, acest drum reprezintă un moment de liniște și reculegere, o ocazie de a-și pune în ordine gândurile, de a se ruga și de a mulțumi pentru lucrurile bune din viața lor. Tradiția acestui pelerinaj de Rusalii se păstrează de aproape cinci secole.

Credincioșii se reunesc pentru a se închina Fecioarei Maria. Iar punctul central al sărbătorii este Liturghia de mâine dimineață.

Autoritățile au pregătit din timp evenimentul, astfel încât acesta să se desfășoare în cele mai bune condiții. La fața locului au fost amenajate mai multe puncte de prim ajutor, unde sunt prezente echipaje medicale.

Totodată, efective suplimentare de polițiști, jandarmi și pompieri sunt mobilizate pentru ca pelerinii să fie în siguranță.